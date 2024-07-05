Белгородцы уезжают из региона, а родители всё так же недовольны размещением их детей

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Сети появились фото и видео, сделанные в приграничных районах Белгородской области. В Борисовском районе дрон атаковал частный дом. Произошёл взрыв — дом в итоге разрушен. Произошло это в селе Байцуры. Момент атаки очевидцам удалось снять на видео.
Под ударом продолжает находиться и село Безымено в Грайворонском горокруге. Местная жительница рассказала, что в результате атак разрушена целая улица. Люди не могут подойти к горящим домам и потушить огонь — мешают дроны. Белгородцы пишут, что село намеренно выжигают.
Накануне журналисты Бел.Ру побывали в Грайвороне. На фото корреспондентов попали полупустые улицы, сгоревшие автомобили и воронки от прилетевших снарядов.
Тем временем только сегодня под удар ВСУ попали пять населённых пунктов в Грайворонском горокруге. Попадания были на территориях с/х предприятия и соцобъекта, повреждены авто, без света временно осталось несколько сёл.
В 2023 году Белгородскую область покинули 31 482 человека. Годом ранее — 37 509. Такие данные приводит Белгородстат. Всего же Белгородскую область с 2020 года покинули почти 120 тысяч человек.
Если вернуться к данным за прошлый год, то смертность была выше, чем рождаемость. Наиболее распространёнными причинами смерти были болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, органов дыхания.
В соцсетях нередко появляются обращения белгородцев, чьих детей увезли от обстрелов в другие регионы. Реже это слова благодарности, а чаще — описание различных проблем.
Всего с мая по конец июня в региональное правительство поступило 30 жалоб. Касались они размещения белгородских детей в Ставропольском крае, Владимирской, Костромской, Пензенской, Ростовской областях.
Однако подтвердились, судя по ответу правительства, не все жалобы.