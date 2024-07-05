Белгородцы уезжают из региона, а родители всё так же недовольны размещением их детей

Жители приграничья делятся страшными фото и видео последствий обстрелов и атак БПЛА. Кроме того, стало известно, сколько белгородцев уехали с начала СВО и сколько жалоб оставили родители на условия пребывания их детей в других регионах.

Страшные кадры из белгородского приграничья Как много людей уехало из Белгородской области? Сколько раз белгородские родители жаловались на лагеря?