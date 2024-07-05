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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Белгородцы уезжают из региона, а родители всё так же недовольны размещением их детей

Белгородцы уезжают из региона, а родители всё так же недовольны размещением их детей

5 июля 2024, 15:30
Жители приграничья делятся страшными фото и видео последствий обстрелов и атак БПЛА. Кроме того, стало известно, сколько белгородцев уехали с начала СВО и сколько жалоб оставили родители на условия пребывания их детей в других регионах.

Страшные кадры из белгородского приграничья

В Сети появились фото и видео, сделанные в приграничных районах Белгородской области. В Борисовском районе дрон атаковал частный дом. Произошёл взрыв — дом в итоге разрушен. Произошло это в селе Байцуры. Момент атаки очевидцам удалось снять на видео.

Под ударом продолжает находиться и село Безымено в Грайворонском горокруге. Местная жительница рассказала, что в результате атак разрушена целая улица. Люди не могут подойти к горящим домам и потушить огонь — мешают дроны. Белгородцы пишут, что село намеренно выжигают.

Накануне журналисты Бел.Ру побывали в Грайвороне. На фото корреспондентов попали полупустые улицы, сгоревшие автомобили и воронки от прилетевших снарядов.

Тем временем только сегодня под удар ВСУ попали пять населённых пунктов в Грайворонском горокруге. Попадания были на территориях с/х предприятия и соцобъекта, повреждены авто, без света временно осталось несколько сёл.

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Как много людей уехало из Белгородской области?

В 2023 году Белгородскую область покинули 31 482 человека. Годом ранее — 37 509. Такие данные приводит Белгородстат. Всего же Белгородскую область с 2020 года покинули почти 120 тысяч человек.

Если вернуться к данным за прошлый год, то смертность была выше, чем рождаемость. Наиболее распространёнными причинами смерти были болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, органов дыхания.

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Сколько раз белгородские родители жаловались на лагеря?

В соцсетях нередко появляются обращения белгородцев, чьих детей увезли от обстрелов в другие регионы. Реже это слова благодарности, а чаще — описание различных проблем.

Всего с мая по конец июня в региональное правительство поступило 30 жалоб. Касались они размещения белгородских детей в Ставропольском крае, Владимирской, Костромской, Пензенской, Ростовской областях.

Однако подтвердились, судя по ответу правительства, не все жалобы.

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#Общество#Белгородская область#Борисовский район#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Итоги дня
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