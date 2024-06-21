Белгородцам ответили на многочисленные просьбы увезти их из Омской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Школьники и их родители ранее массово начали просить в социальных сетях, чтобы детей вернули домой из лагеря «Буревестник» под Омском — там они находятся уже два месяца. Жалобы услышали: ребят пообещали вернуть уже на следующей неделе.
Омские чиновники утверждают, что причиной задержки стали трудности в покупке обратных билетов.
Сроки пребывания детей в Омской области согласовывались с правительством Белгородской области. Когда от правительства Белгородской области поступила информация о том, что детей можно отправлять домой, минспорта Омской области сразу начали прорабатывать этот вопрос.
правительство Омской области
Уже названа предварительная дата отправления детей — 24 июня.
Известно, что ранее выезд детей планировался 20 июня, однако затем его отложили. Сами школьники жаловались, что некоторым нужно было срочно вернуться домой для получения паспорта или для поступления в колледж.