Белгородцам ответили на многочисленные просьбы увезти их из Омской области

Белгородцам объяснили, почему отправка детей из лагеря под Омском затянулась

Дети отдыхают в лагере под Омском уже два месяца: родители и сами школьники начали массово просить вернуть их в Белгородскую область, поскольку дату отъезда им никто не сообщал. Позже «Газете.ru» стало известно, когда же юных белгородцев всё-таки отправят домой.