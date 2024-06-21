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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Белгородцам объяснили, почему отправка детей из лагеря под Омском затянулась

Белгородцам ответили на многочисленные просьбы увезти их из Омской области

21 июня 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам объяснили, почему отправка детей из лагеря под Омском затянулась

Дети отдыхают в лагере под Омском уже два месяца: родители и сами школьники начали массово просить вернуть их в Белгородскую область, поскольку дату отъезда им никто не сообщал. Позже «Газете.ru» стало известно, когда же юных белгородцев всё-таки отправят домой.

Школьники и их родители ранее массово начали просить в социальных сетях, чтобы детей вернули домой из лагеря «Буревестник» под Омском — там они находятся уже два месяца. Жалобы услышали: ребят пообещали вернуть уже на следующей неделе.

Омские чиновники утверждают, что причиной задержки стали трудности в покупке обратных билетов.

Сроки пребывания детей в Омской области согласовывались с правительством Белгородской области. Когда от правительства Белгородской области поступила информация о том, что детей можно отправлять домой, минспорта Омской области сразу начали прорабатывать этот вопрос.
правительство Омской области

Уже названа предварительная дата отправления детей — 24 июня.

Известно, что ранее выезд детей планировался 20 июня, однако затем его отложили. Сами школьники жаловались, что некоторым нужно было срочно вернуться домой для получения паспорта или для поступления в колледж.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Детский лагерь#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Омская область
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