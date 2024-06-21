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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Мэр ответил белгородцам на вопрос о возможности перерасчёта услуг ЖКХ

Возможен ли пересмотр платежей за ЖКУ для белгородцев, которые уехали из города?

21 июня 2024, 13:40
Фото: 1MI

Мэр ответил белгородцам на вопрос о возможности перерасчёта услуг ЖКХ

Во время прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о том, как подать заявление на перерасчёт коммунальных услуг.
Сюжет
ЖКХ

Во время прямого эфира 21 июня мэр Валентин Демидов зачитал вопрос о пересмотре коммунальных платежей для белгородцев, которые уехали из города.

Эту тему подняла жительница Белгорода, семье которой пришлось временно уехать из столицы региона. Они оплачивают квитанции полностью и хотели бы приостановить платёж.

Возможно ли это, ответил мэр.

Когда вернётесь в Белгород, надо будет обратиться в абонентские отделы ресурсоснабжающих организаций, написать заявление, и вам сделают перерасчёт. Обращаю внимание, что перерасчёт возможен по тем коммунальным услугам, которые начисляются по количеству человек, прописанных в доме, а не по квадратуре жилья.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
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#Ангелина Зиброва#Город#Белгородская область#ЖКХ#Новости Белгорода#Перерасчёт#Белгород#Валентин Демидов#Платёжки
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