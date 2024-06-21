Возможен ли пересмотр платежей за ЖКУ для белгородцев, которые уехали из города?

Мэр ответил белгородцам на вопрос о возможности перерасчёта услуг ЖКХ

Во время прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о том, как подать заявление на перерасчёт коммунальных услуг.

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