Возможен ли пересмотр платежей за ЖКУ для белгородцев, которые уехали из города?

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Во время прямого эфира 21 июня мэр Валентин Демидов зачитал вопрос о пересмотре коммунальных платежей для белгородцев, которые уехали из города.
Эту тему подняла жительница Белгорода, семье которой пришлось временно уехать из столицы региона. Они оплачивают квитанции полностью и хотели бы приостановить платёж.
Возможно ли это, ответил мэр.
Когда вернётесь в Белгород, надо будет обратиться в абонентские отделы ресурсоснабжающих организаций, написать заявление, и вам сделают перерасчёт. Обращаю внимание, что перерасчёт возможен по тем коммунальным услугам, которые начисляются по количеству человек, прописанных в доме, а не по квадратуре жилья.
Валентин Демидов, мэр Белгорода