Частично правы? Сколько жалоб поступило на условия проживания детей в лагерях

Юных белгородцев в целях безопасности отправляют в лагеря и санатории в других регионах. На фоне этого в Сети появляется множество жалоб, которые касаются условий пребывания детей в организациях. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько поступило обращений и были ли они обоснованными.