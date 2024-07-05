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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

Белгородские родители жаловалось на плохой интернет в лагерях и питание

Частично правы? Сколько жалоб поступило на условия проживания детей в лагерях

5 июля 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские родители жаловалось на плохой интернет в лагерях и питание

От белгородских родителей поступило 30 жалоб, которые касались условий пребывания детей в лагерях и санаториях в других регионах. Подробнее Бел.Ру сообщили в областном правительстве.
Сюжет
Дети

Юных белгородцев в целях безопасности отправляют в лагеря и санатории в других регионах. На фоне этого в Сети появляется множество жалоб, которые касаются условий пребывания детей в организациях. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько поступило обращений и были ли они обоснованными.

По официальным данным, с мая по 25 июня в региональное правительство поступило 30 обращений от родителей, которые касались условий пребывания детей в лагерях и санаториях в Ставропольском крае, Владимирской, Костромской, Пензенской, Ростовской и других областях.

Родители указывали на несоответствие их представлений реальным условиям в лагерях, на низкую скорость интернета в корпусах, на недостаточно чёткую организацию питания в первые дни.

Условия пребывания детей изучили представители регионального правительства и администраций Белгорода, Белгородского и Краснояружского районов, Шебекинского, Грайворонского и Валуйского округов. Они выехали на места.

По итогам обращения родителей частично подтвердились в ходе выезда специалистов в Ростовскую область. Родители жаловались на состояние постельного белья. Проблему устранили на месте.

В правительстве отметили, что все проблемы, которые озвучили родители, устранили администрации и учредители лагерей и санаториев. Власти добавили, что все организации отдыха детей и их оздоровления, которые принимают белгородских школьников, имеют необходимые разрешительные документы контрольно-надзорных органов.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дети#Родители#Эксклюзив#Лагерь#Жалобы#Белгород
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