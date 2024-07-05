Частично правы? Сколько жалоб поступило на условия проживания детей в лагерях

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Юных белгородцев в целях безопасности отправляют в лагеря и санатории в других регионах. На фоне этого в Сети появляется множество жалоб, которые касаются условий пребывания детей в организациях. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько поступило обращений и были ли они обоснованными.
По официальным данным, с мая по 25 июня в региональное правительство поступило 30 обращений от родителей, которые касались условий пребывания детей в лагерях и санаториях в Ставропольском крае, Владимирской, Костромской, Пензенской, Ростовской и других областях.
Родители указывали на несоответствие их представлений реальным условиям в лагерях, на низкую скорость интернета в корпусах, на недостаточно чёткую организацию питания в первые дни.
Условия пребывания детей изучили представители регионального правительства и администраций Белгорода, Белгородского и Краснояружского районов, Шебекинского, Грайворонского и Валуйского округов. Они выехали на места.
По итогам обращения родителей частично подтвердились в ходе выезда специалистов в Ростовскую область. Родители жаловались на состояние постельного белья. Проблему устранили на месте.
В правительстве отметили, что все проблемы, которые озвучили родители, устранили администрации и учредители лагерей и санаториев. Власти добавили, что все организации отдыха детей и их оздоровления, которые принимают белгородских школьников, имеют необходимые разрешительные документы контрольно-надзорных органов.