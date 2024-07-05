ВСУ атаковали с/х предприятие и соцобъект в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Грайворонский горокруг вновь оказался под ударом ВСУ. Под обстрел попал Пороз — в результате шесть сёл временно остались без света. Речь идёт о населённых пунктах Мокрая Орловка, Дорогощь, Дунайка, Пороз, Мощёное и Рождественка. Аварийные службы работают на месте ЧП, заверил губернатор.
Беспилотник ВСУ взорвался на территории соцобъекта в селе Гора-Подол. Загорелась сухая трава, пожар удалось оперативно потушить.
Две машины пострадали после атаки беспилотника в Мокрой Орловке. Транспорт находился на территорию сельскохозяйственного предприятия.
Ещё один автомобиль пострадал после атаки дрона-камикадзе в Козинке.
Напомним, что только за вчерашний день в результате обстрелов и атак БПЛА пострадали 18 домов, восемь из них разрушены полностью. Повреждено 12 машин. Пострадали четверо мирных жителей, в том числе ребёнок.