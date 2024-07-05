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Четыре села в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

ВСУ атаковали с/х предприятие и соцобъект в белгородском приграничье

5 июля 2024, 08:13
Фото: 1MI

Четыре села в Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Удар на себя вновь принял Грайворонский горокруг. После одной из атак шесть сёл временно остались без света. Кроме того, повреждены машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Грайворонский горокруг вновь оказался под ударом ВСУ. Под обстрел попал Пороз — в результате шесть сёл временно остались без света. Речь идёт о населённых пунктах Мокрая Орловка, Дорогощь, Дунайка, Пороз, Мощёное и Рождественка. Аварийные службы работают на месте ЧП, заверил губернатор.

Беспилотник ВСУ взорвался на территории соцобъекта в селе Гора-Подол. Загорелась сухая трава, пожар удалось оперативно потушить.

Две машины пострадали после атаки беспилотника в Мокрой Орловке. Транспорт находился на территорию сельскохозяйственного предприятия.

Ещё один автомобиль пострадал после атаки дрона-камикадзе в Козинке.

Напомним, что только за вчерашний день в результате обстрелов и атак БПЛА пострадали 18 домов, восемь из них разрушены полностью. Повреждено 12 машин. Пострадали четверо мирных жителей, в том числе ребёнок.

Восемь домов разрушено, четверо белгородцев ранены: Гладков — о напряжённом дне
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