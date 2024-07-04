В Белгороде новое ЧП, а на въезде в город — лютые пробки

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 4 июля на улице Есенина в Белгороде пришлось перекрывать часть дороги. Причиной стал беспилотник, чьи обломки обнаружили прямо на дороге. БПЛА, к счастью, не взорвался. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.
Тем временем четверо мирных жителей травмированы в результате утренней атаки ВСУ в Борисовском районе. Пострадали двое мужчин и женщина, а также 12-летняя девочка. Находились они в машинах, когда на авто ВСУ сбросили взрывные устройства.
Примечательно, что была повторная атака рядом с тем же участком дороги. Однако в этом случае водитель вовремя заметил дрон и успел остановиться — в результате БПЛА взорвался на дороге.
Днём стало известно об атаке на Берёзовку и Новоалександровку в Борисовском районе, Репяховку в Краснояружском районе и Муром в Шебекинском горокруге. Повреждены два соцобъекта, дом, два легковых автомобиля и «Газель».
На въезде в Белгород продолжается реконструкция. Вместо кольца появится перекрёсток, а движение будет регулировать светофор.
Пока проходят работы, пришлось изменить организацию движения. В связи с этим водители всё чаще жалуются на лютые пробки, что подтверждают и «Яндекс. Карты».
Минтранс пока что просит белгородцев потерпеть. Глава ведомства Сергей Евтушенко неоднократно заявлял, что откладывать реконструкцию на другой срок уже нельзя.
Тем временем водители задают справедливый вопрос: а не переместится ли пробка с кольца на Ротонде на кольцо поменьше — у промпарка. Евтушенко ответил, что «умные люди уже подумали над этим вопросом».
Не в первый раз белгородцы интересуются: почему нельзя проводить пассажира на автовокзале прямо до платформы? Дело в том, что именно на белгородском вокзале без билета дальше самого здания не пропускают.
Вопрос этот прозвучал и во время прямого эфира Вячеслава Гладкова. Губернатор тоже удивился таким правилам, но подтвердил, что всё законно и соответствует требованиям безопасности.
Однако почему можно провожать пассажиров прямо до вагона на ж/д вокзале, а до автобуса на автовокзале нельзя, — на этот вопрос ответа так и не поступило.