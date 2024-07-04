Почему на автовокзале в Белгороде нельзя провожать родственников до автобуса?

Белгородку пропустили в здание вокзала с вещами, проверили багаж на ленте и провели через рамку. Но на саму платформу её не пустили. Из-за этого белгородка не смогла помочь своим родственникам донести сумки до автобуса. Сотрудники автовокзала объяснили это тем, что на платформу имеют право проходить только граждане, которые ранее приобрели билет — свой регламент и свои правила.