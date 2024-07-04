Почему на автовокзале в Белгороде нельзя провожать родственников до автобуса?

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Женщина пожаловалась, что не смогла попрощаться с родными на автовокзале Белгорода. Соответствующее обращение зачитали в эфире «10 вопросов губернатору».
Белгородку пропустили в здание вокзала с вещами, проверили багаж на ленте и провели через рамку. Но на саму платформу её не пустили. Из-за этого белгородка не смогла помочь своим родственникам донести сумки до автобуса. Сотрудники автовокзала объяснили это тем, что на платформу имеют право проходить только граждане, которые ранее приобрели билет — свой регламент и свои правила.
«Мы понимаем, что сейчас за время и какая у нас ситуация в городе, но на ж/д вокзале провожать близких до вагона на перроне не воспрещается. Также проходишь проверку личных вещей и рамку, и никто не говорит, что нельзя проводить близких, [хотя] это также является важным и стратегическим объектом инфраструктуры. Ни в Воронеже, ни в другом городе такого нет. Прошу обратить внимание на эту ситуацию. Только в нашем автовокзале такие „свои правила и регламент“», — написала Екатерина.
Губернатор Вячеслав Гладков согласился с женщиной, потому что всегда хочется проводить близких, например, стареньких родителей или детей, прямо до автобуса, помочь им донести тяжёлые сумки. Глава региона уточнил, что сам с этой проблемой давно не сталкивался, потому что не ездил на межрегиональных и межмуниципальных рейсах.
Автовокзал города Белгорода не нарушает правила. Это требования федеральные. […] Давайте разберёмся, посмотрим, как решается этот вопрос в других регионах и что мы можем делать. Мы не можем нарушить федеральные правила, но тот же здравый смысл должен преобладать в действиях власти всех уровней. Безусловно, посмотрим сейчас, вернёмся к этой проблеме.
Вячеслав Гладков
В комментариях Екатерине ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он объяснил, что перроны убытия автовокзала относятся к зоне транспортной безопасности в соответствии с федеральным законодательством. Это значит, что проход на перроны и пронос багажа и ручной клади разрешены только по билетам.
Принимая во внимание установленный на территории области высокий уровень террористической опасности, руководство автовокзала города Белгорода обязано исполнять требования, связанные с усилением мероприятий по обеспечению безопасности граждан, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры. Если вам необходима помощь в доставке багажа до автобуса, вы можете обратиться к начальнику смены для оформления одноразового пропуска.
Сергей Евтушенко