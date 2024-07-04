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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Автовокзал в Белгороде

Почему на автовокзале в Белгороде нельзя провожать родственников до автобуса?

4 июля 2024, 07:23
Фото: группа белгородского автовокзала в ВК
Автовокзал в Белгороде

Гладков рассказал, откроют ли перрон белгородского автовокзала для безбилетников

Женщина пожаловалась на то, что на автовокзале в Белгороде её не пустили проводить на перрон своих родственников. Объяснили это сотрудники вокзала «своим регламентом». Губернатор Вячеслав Гладков ответил местной жительнице.

Женщина пожаловалась, что не смогла попрощаться с родными на автовокзале Белгорода. Соответствующее обращение зачитали в эфире «10 вопросов губернатору».

Белгородку пропустили в здание вокзала с вещами, проверили багаж на ленте и провели через рамку. Но на саму платформу её не пустили. Из-за этого белгородка не смогла помочь своим родственникам донести сумки до автобуса. Сотрудники автовокзала объяснили это тем, что на платформу имеют право проходить только граждане, которые ранее приобрели билет — свой регламент и свои правила.

«Мы понимаем, что сейчас за время и какая у нас ситуация в городе, но на ж/д вокзале провожать близких до вагона на перроне не воспрещается. Также проходишь проверку личных вещей и рамку, и никто не говорит, что нельзя проводить близких, [хотя] это также является важным и стратегическим объектом инфраструктуры. Ни в Воронеже, ни в другом городе такого нет. Прошу обратить внимание на эту ситуацию. Только в нашем автовокзале такие „свои правила и регламент“», — написала Екатерина.

Губернатор Вячеслав Гладков согласился с женщиной, потому что всегда хочется проводить близких, например, стареньких родителей или детей, прямо до автобуса, помочь им донести тяжёлые сумки. Глава региона уточнил, что сам с этой проблемой давно не сталкивался, потому что не ездил на межрегиональных и межмуниципальных рейсах.

Автовокзал города Белгорода не нарушает правила. Это требования федеральные. […] Давайте разберёмся, посмотрим, как решается этот вопрос в других регионах и что мы можем делать. Мы не можем нарушить федеральные правила, но тот же здравый смысл должен преобладать в действиях власти всех уровней. Безусловно, посмотрим сейчас, вернёмся к этой проблеме.
Вячеслав Гладков

В комментариях Екатерине ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он объяснил, что перроны убытия автовокзала относятся к зоне транспортной безопасности в соответствии с федеральным законодательством. Это значит, что проход на перроны и пронос багажа и ручной клади разрешены только по билетам.

Принимая во внимание установленный на территории области высокий уровень террористической опасности, руководство автовокзала города Белгорода обязано исполнять требования, связанные с усилением мероприятий по обеспечению безопасности граждан, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры. Если вам необходима помощь в доставке багажа до автобуса, вы можете обратиться к начальнику смены для оформления одноразового пропуска.
Сергей Евтушенко
Белгородцев предупреждают о проблемах с автобусами из-за отключения света
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Автовокзал#Транспорт#Новости Белгорода#Сергей евтушенко#Белгород#Вячеслав Гладков
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