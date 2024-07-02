«Обстановка сложная»: Гладков прокомментировал пробки на северном въезде в Белгород

Глава региона согласился с местной жительницей, но подчеркнул, что сложная оперативная обстановка не должна быть причиной для прекращения строительства или ремонтных работ. Он признал, что опасность существует, но в районе, где находится ротонда, до этого момента было достаточно спокойно, если сравнивать, например, с сёлами Безыменное и Муром, где обстрелы происходят «буквально каждую минуту».