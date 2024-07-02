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Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Пробка на реконструируемом участке автодороги

«Обстановка сложная»: Гладков прокомментировал пробки на северном въезде в Белгород

2 июля 2024, 18:31
Фото: Telegram-канал «Vladimir Titov»
Пробка на реконструируемом участке автодороги

Губернатор Белгородской области ответил на жалобы по поводу реконструкции кольца

Недавно на северном въезде в Белгород ввели реверсивное движение. Белгородцы начали массово жаловаться на пробки, в которых приходится стоять по 40 минут. Люди даже заставали в пробке ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию во время своего прямого эфира.

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородка обратилась к Вячеславу Гладкову с жалобой на ужасные пробки на въезде в Белгород со стороны «Промпарка „Северный“.

«Стоим в пробке на объездной в сторону кольца ротонды. Нет ни одного укрытия, я с ребёнком, пробка ужасная, сейчас ракетная опасность! Скажите, стоят ваши переделки жизни людей? Это что вообще такое? Время не мирное, вы согнали людей в пробку полгорода. Кто будет нести ответственность, если погибнут люди? Где укрытия?» — написала Александра.

Глава региона согласился с местной жительницей, но подчеркнул, что сложная оперативная обстановка не должна быть причиной для прекращения строительства или ремонтных работ. Он признал, что опасность существует, но в районе, где находится ротонда, до этого момента было достаточно спокойно, если сравнивать, например, с сёлами Безыменное и Муром, где обстрелы происходят «буквально каждую минуту».

«Если вы скажете, что должны прекратиться капитальные ремонты, стройки, я не соглашусь с вами. Тогда какой смысл находиться в области, какой смысл работать? Мы все зарастём грязью и развития не будет никакого. Обстановка крайне сложная.»
Вячеслав Гладков.

Губернатор также напомнил о том, в ближайшее время ещё более 300 укрытий разместят по всей границе, в том числе и в Белгороде.

Ранее мы сообщали о том, что местные жители столкнулись с серьёзными пробками на реконструируемом участке дороги из Северного в Белгород. До сентября там было организовано реверсивное движение и установлен временный светофор.

Пробка на реконструируемом участке автодороги
Видео: Telegram-канал «Белгород Best»
«Теперь и в воскресенье пробки»: белгородцы недовольны переменами на въезде в город
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