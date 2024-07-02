«Обстановка сложная»: Гладков прокомментировал пробки на северном въезде в Белгород

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородка обратилась к Вячеславу Гладкову с жалобой на ужасные пробки на въезде в Белгород со стороны «Промпарка „Северный“.
«Стоим в пробке на объездной в сторону кольца ротонды. Нет ни одного укрытия, я с ребёнком, пробка ужасная, сейчас ракетная опасность! Скажите, стоят ваши переделки жизни людей? Это что вообще такое? Время не мирное, вы согнали людей в пробку полгорода. Кто будет нести ответственность, если погибнут люди? Где укрытия?» — написала Александра.
Глава региона согласился с местной жительницей, но подчеркнул, что сложная оперативная обстановка не должна быть причиной для прекращения строительства или ремонтных работ. Он признал, что опасность существует, но в районе, где находится ротонда, до этого момента было достаточно спокойно, если сравнивать, например, с сёлами Безыменное и Муром, где обстрелы происходят «буквально каждую минуту».
«Если вы скажете, что должны прекратиться капитальные ремонты, стройки, я не соглашусь с вами. Тогда какой смысл находиться в области, какой смысл работать? Мы все зарастём грязью и развития не будет никакого. Обстановка крайне сложная.»
Вячеслав Гладков.
Губернатор также напомнил о том, в ближайшее время ещё более 300 укрытий разместят по всей границе, в том числе и в Белгороде.
Ранее мы сообщали о том, что местные жители столкнулись с серьёзными пробками на реконструируемом участке дороги из Северного в Белгород. До сентября там было организовано реверсивное движение и установлен временный светофор.