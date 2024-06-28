На въезде в Белгород будет другой порядок движения до конца сентября

Реверсивное движение вводят на северном въезде в Белгород

Из Северного в Белгород утром будет открыто две полосы, а одна — из города. Вечером — наоборот. Проконтролирует обстановку временный светофор. В таком порядке движение будет организовано три месяца, сообщили в региональном минтрансе.