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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Реверсивное движение вводят на северном въезде в Белгород

На въезде в Белгород будет другой порядок движения до конца сентября

28 июня 2024, 11:20
Фото: минтранс Белгородской области

Реверсивное движение вводят на северном въезде в Белгород

Из Северного в Белгород утром будет открыто две полосы, а одна — из города. Вечером — наоборот. Проконтролирует обстановку временный светофор. В таком порядке движение будет организовано три месяца, сообщили в региональном минтрансе.
Сюжет
Дороги

На въезде в Белгород изменится порядок движения. Корректировки будут действовать три месяца — с завтрашнего дня до конца сентября.

По утрам в город будет открыто две полосы, а одна — из Белгорода. Вечером — наоборот. Регулировать движение будет временный светофор.

Такие ограничения связаны с реконструкцией дороги на месте бывшего кольца «Промпарк „Северный“». Вместо него по окончании работ появится перекрёсток со светофорным регулированием.

Реконструкция началась в мае. О том, почему светофорное регулирование лучше, чем кольцо, ранее рассказал глава регионального минтранса Сергей Евтушенко.

Почему светофор лучше, чем кольцо на северном въезде в Белгород? Ответ дал Минтранс
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Дороги#Новости Белгорода#Светофор#Северный#Кольцо#Белгород
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