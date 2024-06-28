На въезде в Белгород будет другой порядок движения до конца сентября

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
На въезде в Белгород изменится порядок движения. Корректировки будут действовать три месяца — с завтрашнего дня до конца сентября.
По утрам в город будет открыто две полосы, а одна — из Белгорода. Вечером — наоборот. Регулировать движение будет временный светофор.
Такие ограничения связаны с реконструкцией дороги на месте бывшего кольца «Промпарк „Северный“». Вместо него по окончании работ появится перекрёсток со светофорным регулированием.
Реконструкция началась в мае. О том, почему светофорное регулирование лучше, чем кольцо, ранее рассказал глава регионального минтранса Сергей Евтушенко.