«Теперь и в воскресенье пробки»: белгородцы недовольны переменами на въезде в город

Напомним, ранее стало известно, что автомобильное движение на въезде в Белгород изменится на три месяца. Из Северного в Белгород утром будет открыто две полосы, а одна — из города. Вечером — наоборот. Ограничения связаны с реконструкцией дороги на месте бывшего кольца «Промпарк „Северный“».