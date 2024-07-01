«Теперь и в воскресенье пробки»: белгородцы недовольны переменами на въезде в город

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Белгородцы стали массово жаловаться на изменения в организации движения в связи с реконструкцией на въезде в город. Раньше там было кольцо, теперь движение регулирует светофор.
«Что натворили на замене кольца в Северном? Уже сейчас, в субботу утром, пробка от кольца до Северного! Вам нравится издеваться над людьми?» — спрашивают белгородцы в социальных сетях.
«Те, кто придумал делать ремонт на кольце в Северный, Вам не кажется, что Вы совершаете преступление? Устроить такое скопление машин, которые при падении осколков, так на минуточку, взрываются, это додуматься же надо. Во время РО тут просто людская ловушка», — возмутилась Ольга.
Некоторые жители выразили желание лично встретиться с главой региона, чтобы обсудить проблемы, возникшие в ходе реконструкции участка дороги. По словам комментаторов, светофор — не единственная проблема. Ремонтные работы были выполнены некачественно: дыры на дороге были заделаны небрежно.
«Прошу провести встречу с жителями Строителя, Северного, Стрелецкого и узнать реальную ситуацию, как вам новый светофор вместо кольца на промышленном парке. Посмотреть своими глазами, что ранее пробки были утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 17:30 до 19:00, а теперь, благодаря жаждущим поставить светофор, пробки постоянно», — написал Артём.
Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко извинился за причинённые неудобства и объяснил, что ремонт участка откладывать было нельзя, так как заторы на северном въезде в город «подошли к критическим значениям».
В настоящее время вводится реверсивное движение на три месяца по следующей схеме. В часы пик по две полосы будут открыты в наиболее загруженных направлениях: утром — две в город, вечером — две из города, то есть как и до реконструкции. Также будет постоянно открыта одна полоса в обратном направлении.
Сергей Евтушенко
Напомним, ранее стало известно, что автомобильное движение на въезде в Белгород изменится на три месяца. Из Северного в Белгород утром будет открыто две полосы, а одна — из города. Вечером — наоборот. Ограничения связаны с реконструкцией дороги на месте бывшего кольца «Промпарк „Северный“».