bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Реконструкция дороги на въезде в Белгород вызвала неоднозначную реакцию

«Теперь и в воскресенье пробки»: белгородцы недовольны переменами на въезде в город

1 июля 2024, 09:19
Фото: минтранс Белгородской области

Реконструкция дороги на въезде в Белгород вызвала неоднозначную реакцию

На въезде в Белгород вместо кольца у «Промпарка „Северный“» установили светофор. Водители начали массово жаловаться, что на этом участке автодороги в любое время суток возникают серьёзные пробки. Ситуацию прокомментировал министр транспорта области Сергей Евтушенко.

Белгородцы стали массово жаловаться на изменения в организации движения в связи с реконструкцией на въезде в город. Раньше там было кольцо, теперь движение регулирует светофор.

«Что натворили на замене кольца в Северном? Уже сейчас, в субботу утром, пробка от кольца до Северного! Вам нравится издеваться над людьми?» — спрашивают белгородцы в социальных сетях.

«Те, кто придумал делать ремонт на кольце в Северный, Вам не кажется, что Вы совершаете преступление? Устроить такое скопление машин, которые при падении осколков, так на минуточку, взрываются, это додуматься же надо. Во время РО тут просто людская ловушка», — возмутилась Ольга.

Некоторые жители выразили желание лично встретиться с главой региона, чтобы обсудить проблемы, возникшие в ходе реконструкции участка дороги. По словам комментаторов, светофор — не единственная проблема. Ремонтные работы были выполнены некачественно: дыры на дороге были заделаны небрежно.

«Прошу провести встречу с жителями Строителя, Северного, Стрелецкого и узнать реальную ситуацию, как вам новый светофор вместо кольца на промышленном парке. Посмотреть своими глазами, что ранее пробки были утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 17:30 до 19:00, а теперь, благодаря жаждущим поставить светофор, пробки постоянно», — написал Артём.

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко извинился за причинённые неудобства и объяснил, что ремонт участка откладывать было нельзя, так как заторы на северном въезде в город «подошли к критическим значениям».

В настоящее время вводится реверсивное движение на три месяца по следующей схеме. В часы пик по две полосы будут открыты в наиболее загруженных направлениях: утром — две в город, вечером — две из города, то есть как и до реконструкции. Также будет постоянно открыта одна полоса в обратном направлении.
Сергей Евтушенко

Напомним, ранее стало известно, что автомобильное движение на въезде в Белгород изменится на три месяца. Из Северного в Белгород утром будет открыто две полосы, а одна — из города. Вечером — наоборот. Ограничения связаны с реконструкцией дороги на месте бывшего кольца «Промпарк „Северный“».

На въезде в Белгород будет другой порядок движения до конца сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему светофор лучше, чем кольцо на северном въезде в Белгород? Ответ дал МинтрансПотоп отменяется? В мэрии Белгорода рассказали о планах строительства ливнёвокСквер, к реконструкции которого не раз возникали вопросы, откроют в августе
#Валерия Колесникова#Общество#Реконструкция#Новости Белгорода#Дорожное движение#Светофор#Пробки#Сергей евтушенко#Белгород
Подпишитесь
«У нас дети гибнут»: в белгородском приграничье усилят работу по вывозу детей
Сегодня, 10:35
Суицид? СК не нашёл криминала в смерти высокопоставленного полицейского в Белгороде
Сегодня, 10:21
Стало известно, как много белгородцев проживает за чертой бедности
Сегодня, 08:01
Гладков назвал время, когда всем белгородцам вернут свет и воду
Сегодня, 09:49
В «Россети Центр» прошёл Штаб по обеспечению электроснабжения приграничных территорий
Сегодня, 09:22