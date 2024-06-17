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Published Сегодня, 06:46

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Укрытие

«Обстановка остаётся напряжённой»: Гладков — об обеспечении безопасности белгородцев

17 июня 2024, 06:46
Фото: bel.ru
Укрытие

Более 100 укрытий установили в Белгородской области за последние недели

Новые модульные конструкции появились не только в столице региона, но и в приграничье: Борисовском и Белгородском районах, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Установку защитных «капсул» продолжат, заверил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области сохраняется напряжённая обстановка из-за возможных обстрелов со стороны ВСУ. В связи с этим в населённых пунктах региона продолжают устанавливать защитные укрытия.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за последние недели в Белгородской области установили более 100 модульных защитных конструкций. Новые укрытия появились в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Шебекинском, Грайворонском, Губкинском округах.

Губернатор заявил, что работа по установке укрытий будет продолжена. Как ранее сообщало Бел.Ру, в настоящее время на этапе изготовления находится ещё более 220 таких укрытий.

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