«Обстановка остаётся напряжённой»: Гладков — об обеспечении безопасности белгородцев

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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В Белгородской области сохраняется напряжённая обстановка из-за возможных обстрелов со стороны ВСУ. В связи с этим в населённых пунктах региона продолжают устанавливать защитные укрытия.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за последние недели в Белгородской области установили более 100 модульных защитных конструкций. Новые укрытия появились в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, Шебекинском, Грайворонском, Губкинском округах.
Губернатор заявил, что работа по установке укрытий будет продолжена. Как ранее сообщало Бел.Ру, в настоящее время на этапе изготовления находится ещё более 220 таких укрытий.