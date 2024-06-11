«Права детей нарушены не были»: омбудсмен — о не пустившей ребят в подъезд белгородке

История о детях, не попавших в подъезд во время ракетной опасности, на минувшей неделе прогремела на всю страну. В Сети появилась запись с камер наблюдения, на которой видно, что пенсионерка не пустила игравших во дворе ребят в укрытие, когда прозвучала тревога. Произошло это 3 июня на улице Шаландина в Белгороде. Детей отправили в соседний подъезд.