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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Старшая по подъезду в Белгороде не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности

«Права детей нарушены не были»: омбудсмен — о не пустившей ребят в подъезд белгородке

11 июня 2024, 14:01
Фото: Telegram-канал «ЧП Белгород»
Старшая по подъезду в Белгороде не впустила детей в подъезд во время ракетной опасности

Омбудсмен ответила на историю о детях, не попавших в укрытие МКД в Белгороде

В начале июня пенсионерка во время ракетной опасности в Белгороде не пустила детей в подъезд МКД. История прогремела на всю страну. Чем завершилась проверка, детский омбудсмен Галина Пятых рассказала изданию «Подъём».
Сюжет
Дети

Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые проверили нашумевшую историю о детях, которые не попали в подъезд МКД во время ракетной опасности. В ситуации разобрались. Как заявила изданию детский омбудсмен региона Галина Пятых, признаков нарушения прав детей в этом случае нет, а «распространяемая изначально информация не нашла своего подтверждения».

На место инцидента выезжали инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с участковым уполномоченным полиции, в результате работы которых стало известно, что в действиях старшей по дому не усматриваются признаки нарушения прав несовершеннолетних.
Галина Пятых, уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области

История о детях, не попавших в подъезд во время ракетной опасности, на минувшей неделе прогремела на всю страну. В Сети появилась запись с камер наблюдения, на которой видно, что пенсионерка не пустила игравших во дворе ребят в укрытие, когда прозвучала тревога. Произошло это 3 июня на улице Шаландина в Белгороде. Детей отправили в соседний подъезд.

Сама пенсионерка пыталась оправдаться тем, что якобы дверь подъезда заклинило. Однако соседи белгородки уверены, что пожилая женщина поступила неправильно.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Дети#Проверка#Пенсионерка#Новости Белгорода#Подъезд#Галина Пятых#Белгород#Укрытие#Детский омбудсмен#Ракетная опасность
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