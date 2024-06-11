«Права детей нарушены не были»: омбудсмен — о не пустившей ребят в подъезд белгородке

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые проверили нашумевшую историю о детях, которые не попали в подъезд МКД во время ракетной опасности. В ситуации разобрались. Как заявила изданию детский омбудсмен региона Галина Пятых, признаков нарушения прав детей в этом случае нет, а «распространяемая изначально информация не нашла своего подтверждения».
На место инцидента выезжали инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с участковым уполномоченным полиции, в результате работы которых стало известно, что в действиях старшей по дому не усматриваются признаки нарушения прав несовершеннолетних.
Галина Пятых, уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области
История о детях, не попавших в подъезд во время ракетной опасности, на минувшей неделе прогремела на всю страну. В Сети появилась запись с камер наблюдения, на которой видно, что пенсионерка не пустила игравших во дворе ребят в укрытие, когда прозвучала тревога. Произошло это 3 июня на улице Шаландина в Белгороде. Детей отправили в соседний подъезд.
Сама пенсионерка пыталась оправдаться тем, что якобы дверь подъезда заклинило. Однако соседи белгородки уверены, что пожилая женщина поступила неправильно.