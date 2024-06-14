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Укрытие

«Очень дорогое удовольствие»: курянам ответили на просьбу об укрытиях как в Белгороде

14 июня 2024, 08:10
Фото: 1MI
Укрытие

Курский чиновник ответил, установят ли в регионе модульные укрытия

Курян заверили, что в случае эскалации конфликта такие же капсулы, как в Белгороде, появятся в крупных городах региона. Пока же модульные конструкции есть только в приграничных населённых пунктах, которые часто попадают под обстрелы, пишут «Курские известия».

В крупных городах Курской области готовы установить модульные укрытия по примеру Белгорода. Однако сделают это в случае эскалации конфликта, заявил врио зампредседателя местного правительства Михаил Горбунов.

Пока же с установкой не торопятся, так как модульное укрытие — «удовольствие очень дорогое», цитирует издание спикера. Однако места возможной установки в Курске, Железногорске и Курчатове уже определили.

Тем не менее такие капсулы уже есть в приграничных населённых пунктах Тёткино и Попово-Лежачи.

Напомним, что только за прошлую неделю в Белгородской области установили 30 модульных укрытий. На этапе изготовления находится ещё более 200 конструкций.

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#Общество#Курская область#Новости Белгорода#Курск#Черноземье#Белгород#Укрытия
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