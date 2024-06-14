«Очень дорогое удовольствие»: курянам ответили на просьбу об укрытиях как в Белгороде

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В крупных городах Курской области готовы установить модульные укрытия по примеру Белгорода. Однако сделают это в случае эскалации конфликта, заявил врио зампредседателя местного правительства Михаил Горбунов.
Пока же с установкой не торопятся, так как модульное укрытие — «удовольствие очень дорогое», цитирует издание спикера. Однако места возможной установки в Курске, Железногорске и Курчатове уже определили.
Тем не менее такие капсулы уже есть в приграничных населённых пунктах Тёткино и Попово-Лежачи.
Напомним, что только за прошлую неделю в Белгородской области установили 30 модульных укрытий. На этапе изготовления находится ещё более 200 конструкций.