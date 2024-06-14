«Очень дорогое удовольствие»: курянам ответили на просьбу об укрытиях как в Белгороде

Курский чиновник ответил, установят ли в регионе модульные укрытия

Курян заверили, что в случае эскалации конфликта такие же капсулы, как в Белгороде, появятся в крупных городах региона. Пока же модульные конструкции есть только в приграничных населённых пунктах, которые часто попадают под обстрелы, пишут «Курские известия».