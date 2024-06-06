В парке «Берега» в Белгороде установили дополнительные укрытия

Ещё два дополнительных модуля установят на набережной «Берега» возле спорткластера. Тут поток людей тоже большой. Пока что укрытия не поставили на месте, где они будут размещены на постоянной основе из-за технических неполадок, но в течении нескольких дней их перенесут на запланированные места.