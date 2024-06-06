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В парке «Берега» в Белгороде установили дополнительные укрытия

В парке «Берега» в Белгороде установили дополнительные укрытия

6 июня 2024, 07:00
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
На пляже и набережной «Берега» в Белгороде установили ещё несколько укрытий. Где появились новые модульные конструкции и почему? Подробнее — в фоторепортаже Бел.Ру.

На городском пляже «Берега» 5 июня 2024 года установили дополнительное укрытие. Теперь на территории городского пляжа есть пять модульных конструкций.

Три капсулы стоят возле сухого фонтана. Одну из них установили 5 июня. Сами жители города обращались к властям, чтобы капсула появилась рядом ещё с двумя — тут самое большое скопление людей в час пик и много детей.

Ещё два дополнительных модуля установят на набережной «Берега» возле спорткластера. Тут поток людей тоже большой. Пока что укрытия не поставили на месте, где они будут размещены на постоянной основе из-за технических неполадок, но в течении нескольких дней их перенесут на запланированные места.

Как говорят специалисты, что занимаются транспортировкой и установкой модульных конструкций, новые укрытия привозят из Губкина и они куда тяжелее, чем предыдущие модели.

В ближайшее время в Белгороде установят ещё 20 защитных конструкций, а на втором этапе — ещё 36.

Как проходила установка — смотрите в фоторепортаже Бел.Ру.

Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
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