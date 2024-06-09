Гладков сообщил о мерах безопасности из-за непрекращающейся угрозы со стороны ВСУ

За неделю в регионе появилось 30 новых модульных конструкций. 20 установили в Белгороде, семь — в Шебекинском горокруге, три — в Губкинском. Укрытия устанавливают там, где есть наибольшая вероятность попадания мирных жителей в зону атаки, заявил глава региона.