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Published Сегодня, 06:30

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Укрытие

Гладков сообщил о мерах безопасности из-за непрекращающейся угрозы со стороны ВСУ

9 июня 2024, 06:30
Фото: bel.ru
Укрытие

За последнюю неделю в Белгородской области появилось 30 новых укрытий

Модульные конструкции установили в Белгороде, Шебекинском и Губкинском горокругах. Укрытия ставят там, где есть наибольшая вероятность попадания мирных жителей в зону обстрела. Изготовить тем временем собираются ещё более 220 модулей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Угроза обстрелов ВСУ белгородских мирных городов и сёл остаётся актуальной. В связи с этим в населённых пунктах продолжают устанавливать укрытия.

За неделю в регионе появилось 30 новых модульных конструкций. 20 установили в Белгороде, семь — в Шебекинском горокруге, три — в Губкинском. Укрытия устанавливают там, где есть наибольшая вероятность попадания мирных жителей в зону атаки, заявил глава региона.

На этапе изготовления находится ещё свыше 220 модульных укрытий.

Напомним, что одну из модульных конструкций поневоле оценил депутат Госдумы РФ Пётр Толстой. Во время рабочей поездки в Белгород он застал очередной обстрел и пережидал атаку в укрытии вместе с горожанами.

Белгородцы тем временем ранее стали бить тревогу из-за того, что изменилась формулировка об алгоритме действий при ракетной опасности: горожанам теперь рекомендуют также спускаться в подвал при угрозе. Почему поменялся текст, объяснили в оперштабе.

«Про подвалы все забыли»: Гладков предложил продолжить работу с этими укрытиями
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Губкинский горокруг#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Укрытия
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