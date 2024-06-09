Гладков сообщил о мерах безопасности из-за непрекращающейся угрозы со стороны ВСУ

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Угроза обстрелов ВСУ белгородских мирных городов и сёл остаётся актуальной. В связи с этим в населённых пунктах продолжают устанавливать укрытия.
За неделю в регионе появилось 30 новых модульных конструкций. 20 установили в Белгороде, семь — в Шебекинском горокруге, три — в Губкинском. Укрытия устанавливают там, где есть наибольшая вероятность попадания мирных жителей в зону атаки, заявил глава региона.
На этапе изготовления находится ещё свыше 220 модульных укрытий.
Напомним, что одну из модульных конструкций поневоле оценил депутат Госдумы РФ Пётр Толстой. Во время рабочей поездки в Белгород он застал очередной обстрел и пережидал атаку в укрытии вместе с горожанами.
Белгородцы тем временем ранее стали бить тревогу из-за того, что изменилась формулировка об алгоритме действий при ракетной опасности: горожанам теперь рекомендуют также спускаться в подвал при угрозе. Почему поменялся текст, объяснили в оперштабе.