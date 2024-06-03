«Про подвалы все забыли»: Гладков предложил продолжить работу с этими укрытиями

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Работу по оборудованию подвалов усилят. По словам губернатора Белгородской области, жители уже выработали схему работы с подвалами, а ключи выданы. Но про эту меру безопасности забыли.
На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали, что ещё 40 модульных укрытий поступят до 7 июня 2024 года, а ещё 50 — до 13 июня.
Вячеслав Гладков рассказал, что не хватает укрытий в парковых зонах в Белгороде, в Борисовском районе и в Шебекинском округе.
«Мы начинали с подвалов, а когда начали ставить контроллеры и бетонные сооружения, про подвалы все забыли. Мне кажется, это неправильно. Это более серьёзное укрытие, которое обеспечивает безопасность. Мы не сможет держать их открытыми в рамкам антитеррора, не можем сделать автоматическое открытие, но больше года назад делали ключи», — объяснил Гладков.
Глава регионального правительства объяснил, что в Шебекино помогли именно подвалы. Люди обучились и знали, куда бежать в случае обстрела.
Администрация города Белгорода, управы и управляющие компании продолжат работу по обеспечению доступа к подвалам и по обучению жителей.