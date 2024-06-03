«Про подвалы все забыли»: Гладков предложил продолжить работу с этими укрытиями

В Белгороде призвали прятаться в подвалы домов во время обстрелов

Более 90 модульных укрытий поставят в область до 13 июня. Их распределят по Белгороду, Борисовскому району и Шебекинскому округу. Вячеслав Гладков предложил не забывать про ещё одну меру безопасности — подвалы. Работу по их обслуживанию и обучению жителей в Белгороде усилят.