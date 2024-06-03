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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:23

В Белгороде призвали прятаться в подвалы домов во время обстрелов

«Про подвалы все забыли»: Гладков предложил продолжить работу с этими укрытиями

3 июня 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Белгороде призвали прятаться в подвалы домов во время обстрелов

Более 90 модульных укрытий поставят в область до 13 июня. Их распределят по Белгороду, Борисовскому району и Шебекинскому округу. Вячеслав Гладков предложил не забывать про ещё одну меру безопасности — подвалы. Работу по их обслуживанию и обучению жителей в Белгороде усилят.

Работу по оборудованию подвалов усилят. По словам губернатора Белгородской области, жители уже выработали схему работы с подвалами, а ключи выданы. Но про эту меру безопасности забыли.

На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали, что ещё 40 модульных укрытий поступят до 7 июня 2024 года, а ещё 50 — до 13 июня.

Вячеслав Гладков рассказал, что не хватает укрытий в парковых зонах в Белгороде, в Борисовском районе и в Шебекинском округе.

«Мы начинали с подвалов, а когда начали ставить контроллеры и бетонные сооружения, про подвалы все забыли. Мне кажется, это неправильно. Это более серьёзное укрытие, которое обеспечивает безопасность. Мы не сможет держать их открытыми в рамкам антитеррора, не можем сделать автоматическое открытие, но больше года назад делали ключи», — объяснил Гладков.

Глава регионального правительства объяснил, что в Шебекино помогли именно подвалы. Люди обучились и знали, куда бежать в случае обстрела.

Администрация города Белгорода, управы и управляющие компании продолжат работу по обеспечению доступа к подвалам и по обучению жителей.

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