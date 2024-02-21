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Published Сегодня, 08:20

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Плохие трубы или помидоры? Почему подвал в многоэтажке затопило нечистотами

Плохие трубы или помидоры? Почему подвал в многоэтажке затопило нечистотами

21 февраля 2024, 08:20
Фото: Bel.ru
В редакцию Бел.Ру обратился житель многоквартирного дома №37 по улице 5 Августа в Белгороде Александр Антипов. Он прислал видео и рассказал, что подвал затопило нечистотами. Ситуацию прокомментировал главный инженер управляющей компании «ЖЭУ Белгородстрой» Константин Радченко.
Сюжет
Мусор

Ранее мы уже писали, что жители дома №37 по улице 5 Августа жалуются на состояние подвала. 20 февраля один из них прислал в редакцию Бел.Ру видео, на котором видно, что подвальное помещение затопило.

Всё как обычно: нечистоты по щиколотку, вонь несусветная. Уже при входе в подъезд дышать нельзя.
Александр Антипов

Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием к главному инженеру управляющей компании «ЖЭУ Белгородстрой» Константину Радченко. Он подтвердил, что подвал действительно затопило, но произошло это не из-за состояния труб, а из-за засора — кто-то выбросил в канализацию помидоры, а также другой мусор.

Видео: Bel.ru

На вечер 20 февраля сотрудники УК произвели откачку приямка вводного распределительного узла. На 21 февраля специалисты откачали воду, открыли все продухи для дальнейшего просушивания и выветривания запахов. После просушки предстоит чистка и обработка дезсредствами.

Фото: УК
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