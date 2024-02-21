Плохие трубы или помидоры? Почему подвал в многоэтажке затопило нечистотами

Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием к главному инженеру управляющей компании «ЖЭУ Белгородстрой» Константину Радченко. Он подтвердил, что подвал действительно затопило, но произошло это не из-за состояния труб, а из-за засора — кто-то выбросил в канализацию помидоры, а также другой мусор.