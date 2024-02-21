Плохие трубы или помидоры? Почему подвал в многоэтажке затопило нечистотами

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Ранее мы уже писали, что жители дома №37 по улице 5 Августа жалуются на состояние подвала. 20 февраля один из них прислал в редакцию Бел.Ру видео, на котором видно, что подвальное помещение затопило.
Всё как обычно: нечистоты по щиколотку, вонь несусветная. Уже при входе в подъезд дышать нельзя.
Александр Антипов
Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием к главному инженеру управляющей компании «ЖЭУ Белгородстрой» Константину Радченко. Он подтвердил, что подвал действительно затопило, но произошло это не из-за состояния труб, а из-за засора — кто-то выбросил в канализацию помидоры, а также другой мусор.
На вечер 20 февраля сотрудники УК произвели откачку приямка вводного распределительного узла. На 21 февраля специалисты откачали воду, открыли все продухи для дальнейшего просушивания и выветривания запахов. После просушки предстоит чистка и обработка дезсредствами.