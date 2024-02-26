Не укрытие, потоп — из-за грунтовых вод: что происходит с подвалом в МКД Белгорода

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Напомним, ранее в редакцию Бел.Ру обратились жители вышеуказанного многоквартирного дома. Они рассказали и показали, как выглядит их подвальные помещения. Подробности — по ссылке. Чтобы разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в мэрию областного центра, правительство и управляющую компанию.
Городские власти нам сообщили, что в сентябре 2023 года в администрацию Белгорода о ненадлежащем состоянии подвальных помещений дома №37 по ул. 5 Августа поступило одно обращение. В ноябре в рамках рабочей поездки состоялась встреча жителей данного дома с главой администрации Белгорода, а спустя несколько недель — с заместителем главы по строительству администрации города.
В правительстве в свою очередь отметили, что после поступления обращений от жителей многоэтажки управление государственного жилищного надзора Белгородской области провело проверку. В итоге управляющей компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего жилищного законодательства РФ.
В ответе мэрии было указано, что с ноября 2023 года по январь 2024 года управляющая организация «ЖЭУ Белгородстрой» произвела ряд работ. Это:
Кроме того, до 1 марта управляющая организация заменит часть канализации в подвальных помещениях подъездов №2, 3. Также в подвале №3 заменят аварийный участок труб холодного водоснабжения в распределительном узле размером 1,5 м и участок трубы в водомерном узле размером 1,5 м.
Управляющая компания получила заявление экспертизы, по которой причиной затопления подвала назвали повышение уровня грунтовых вод. Меры по решению проблемы требуется предпринять серьёзные, поэтому городские власти решают, кто будет исполнителем.
Что касается вопроса, является ли данный подвал укрытием, в мэрии отметили, что по информации управления ГОЧС Белгорода подвалы данного дома не признаны как временное укрытие населения. Это связано с тем, что проходящие инженерные сети не имеют отключающих устройств. Кроме этого, в подвальном помещении нет вентиляции, происходит периодическое затопление грунтовыми водами, что не соответствует требованиям методических рекомендаций.
На запрос Бел.Ру ответила и управляющая компания «ЖЭУ Белгородстрой». В УК рассказали, что в вышеуказанном доме находится 160 квартир общей площадью 9678,5 кв. м. Площадь подвала — 997,3 кв. м. Многоэтажку ввели в эксплуатацию в 2004 году.
Жалобы на подтопление подвала дома ливнёвыми водами и состояние инженерных сетей водоснабжения поступали в УК периодически с 2010 года, когда впервые произошло обрушение подпорной стены дома в результате неконтролируемого сбора ливнёвых вод с дорожного проезда на ул. 5 Августа.
В УК отметили, что данный дом является самым новым из трёх однотипных домов на ул. 5 Августа, но инженерные сети там являются наиболее изношенными. В 2021 году по инициативе УК сотрудники Белгородского филиала Воронежского регионального центра судебной экспертизы провели исследование состояния инженерных сетей дома. На июль 2021 года эксперты установили, что изношенность системы водоотведения составила 37%, холодного водоснабжения — 70%, горячего водоснабжения — 35% и отопления — 40%. Наряду с необходимостью проведения капремонта ХВС дома, нужно было заменить отдельные магистрали и значительный объём запорной арматуры.
УК инициировала общее собрание собственников дома, но решение о проведении капремонта инженерных сетей люди не поддержали.
Количество жалоб значительно увеличилось после того, как в июле 2023 года в результате урагана с тропическим ливнем в третий раз обрушилась подпорная стена дома. Значительный объём ливнёвых вод попал в подвал.
В УК также добавили, что провели строительно-техническую экспертизу в январе 2024 года, которая констатировала, что с момента инженерных изысканий и строительства дома уровень грунтовых вод поднялся с глубины залегания в 3 м до уровня залегания на 1,2 м в 2023 году.
Из-за необходимости комплексного решения данной проблемы и значительных капитальных затрат заключение экспертизы направлено в администрацию Белгорода с предложением разработать и реализовать проект системы водоотведения грунтовых и ливнёвых вод с учётом изменившихся за период эксплуатации дома обстоятельств.
Из ответа УК
Касательно капитальных работ, которые необходимо провести, в УК отметили, что они могут быть выполнены при конструктивном подходе жителей к решению данных вопросов и использования взносов на капительных ремонт, который они оплачивают в Фонд реформирования ЖКХ Белгородской области.