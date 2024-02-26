Не укрытие, потоп — из-за грунтовых вод: что происходит с подвалом в МКД Белгорода

Что касается вопроса, является ли данный подвал укрытием, в мэрии отметили, что по информации управления ГОЧС Белгорода подвалы данного дома не признаны как временное укрытие населения. Это связано с тем, что проходящие инженерные сети не имеют отключающих устройств. Кроме этого, в подвальном помещении нет вентиляции, происходит периодическое затопление грунтовыми водами, что не соответствует требованиям методических рекомендаций.