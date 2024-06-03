bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Вячеслав Гладков и Пётр Толстой

Белгородцы во время тревоги встретили в укрытии депутата Госдумы

3 июня 2024, 14:12
Фото: страница Петра Толстого в соцсети
Вячеслав Гладков и Пётр Толстой

Депутат Госдумы Пётр Толстой оказался в Белгороде во время обстрела

Депутат отметил, что в укрытиях есть недоработки — нужно провести свет для уюта. Видео публикует Readovka.

Жители областного центра во время очередного обстрела встретили в модульном укрытии депутата Госдумы Петра Толстого. Накануне он прибыл в областной центр с рабочим визитом.

По итогам посещения укрытия Толстой отметил, что в конструкции не хватает света.

Тут, конечно, есть недоработки, нужно какую-нибудь лампочку сюда провести, чтобы было как-то уютнее.
Пётр Толстой

Как пишет издание со ссылкой на слова местных жителей, депутат шутил и подбадривал белгородцев. «Где ещё познакомишься, как не в таком месте?» — отметил Пётр Толстой.

Видео: Readovka
«Про подвалы все забыли»: Гладков предложил продолжить работу с этими укрытиями
Узнать подробнее
Читайте также:
«Про подвалы все забыли»: Гладков предложил продолжить работу с этими укрытиямиНет укрытий? Можно ли спрятаться от обстрелов в Центральном парке Белгорода«Стояли под открытым небом и молились»: белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий
#Алина Харина#Видео#Общество#Депутат#Новости Белгорода#Белгород#Укрытие#Пётр Толстой#Ракетная опасность
Подпишитесь
ВСУ ударили дронами-камикадзе по сельхозпредприятию в белгородском приграничье
Сегодня, 14:46
«Это просто сарай»: белгородцы снова возмущены условиями в лагере для детей
Сегодня, 12:05
В Белгородской области намерены снизить возраст ответственности за мошенничество
Сегодня, 13:50
«Что нас теперь ждёт?» Белгородцев испугала смена формулировки о ракетной опасности
Сегодня, 07:52
В «Агро-Белогорье» ответили на претензии по соблюдению мер безопасности в приграничье
Сегодня, 14:02
"