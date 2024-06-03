Белгородцы во время тревоги встретили в укрытии депутата Госдумы

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Жители областного центра во время очередного обстрела встретили в модульном укрытии депутата Госдумы Петра Толстого. Накануне он прибыл в областной центр с рабочим визитом.
По итогам посещения укрытия Толстой отметил, что в конструкции не хватает света.
Тут, конечно, есть недоработки, нужно какую-нибудь лампочку сюда провести, чтобы было как-то уютнее.
Пётр Толстой
Как пишет издание со ссылкой на слова местных жителей, депутат шутил и подбадривал белгородцев. «Где ещё познакомишься, как не в таком месте?» — отметил Пётр Толстой.