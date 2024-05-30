«Стояли под открытым небом и молились»: белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий

«Начиная с восьмой поликлиники, школа № 50, Есенинский каток, поворот на Репное и далее по улицам бульвар Юности нет ни одного модульного укрытия. Во время ракетной опасности люди стояли на остановке под открытым небом и молились. Благо обошлось. Очень просим обратить внимание на безопасность людей в этих районах», — написала женщина.