«Стояли под открытым небом и молились»: белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Белгородка Наталья попросила властей обратить внимание на районы Есенина и бульвара Юности. По словам женщины, на этих участках не хватает укрытий. Во время ракетной опасности людям пришлось молиться, стоя под открытым небом.
«Начиная с восьмой поликлиники, школа № 50, Есенинский каток, поворот на Репное и далее по улицам бульвар Юности нет ни одного модульного укрытия. Во время ракетной опасности люди стояли на остановке под открытым небом и молились. Благо обошлось. Очень просим обратить внимание на безопасность людей в этих районах», — написала женщина.
На комментарий ответила администрация Белгорода. В мэрии заявили, что работы по установке укрытий продолжаются. Указанную территорию тоже включат в план по установке допукрытий, заверили в мэрии.