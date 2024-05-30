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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Белгородцам пришлось молиться во время тревоги из-за отсутствия укрытий

«Стояли под открытым небом и молились»: белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий

30 мая 2024, 12:08
Фото: Bel.ru

Белгородцам пришлось молиться во время тревоги из-за отсутствия укрытий

По словам белгородцев, в некоторых районах на улице Есенина и Бульвара Юности не хватает укрытия, жителям приходится пережидать ракетную опасность на остановках под открытым небом. На жалобу ответила мэрия Белгорода.

Белгородка Наталья попросила властей обратить внимание на районы Есенина и бульвара Юности. По словам женщины, на этих участках не хватает укрытий. Во время ракетной опасности людям пришлось молиться, стоя под открытым небом.

«Начиная с восьмой поликлиники, школа № 50, Есенинский каток, поворот на Репное и далее по улицам бульвар Юности нет ни одного модульного укрытия. Во время ракетной опасности люди стояли на остановке под открытым небом и молились. Благо обошлось. Очень просим обратить внимание на безопасность людей в этих районах», — написала женщина.

На комментарий ответила администрация Белгорода. В мэрии заявили, что работы по установке укрытий продолжаются. Указанную территорию тоже включат в план по установке допукрытий, заверили в мэрии.

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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Жалоба#Белгород#Укрытия#Ракетная опасность#Модульные укрытия
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