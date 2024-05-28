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Published Сегодня, 15:01

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Updated Сегодня, 15:05

Надпись «оставь надежду, всяк сюда входящий» нашли в одном из укрытий Белгорода

Совет оставить надежду объединил врата ада и укрытие в Белгороде

28 мая 2024, 15:01
Фото: Bel.ru

Надпись «оставь надежду, всяк сюда входящий» нашли в одном из укрытий Белгорода

Характеризующую ад надпись из «Божественной комедии» Данте заметили внутри одного из укрытий в Белгороде. Примечательно, но призыв надежду оставить позже изменили на противоположный.

Надпись «Оставь надежду, всяк сюда входящий» нанесли неизвестные на стену выложенного блоками укрытия на остановке «Энергомаш» в Белгороде. Через время слово «оставь» закрасили, и теперь кажется, что без надежды в укрытие не пустят.

Фото: Bel.ru

Стоит отметить, что фраза «Оставь надежду, всяк сюда входящий» — заключительная в тексте над вратами ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Её также переводят как «Входящие, оставьте упованья».

Не так давно модульные укрытия в Белгороде разрисовали яркими граффити. Кто это сделал — неизвестно, но покраска вряд ли была согласована с мэрией.

Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде
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#Артем Черненко#Белгородская область#Граффити#Эксклюзив#Мэрия#Белгород#Надежда#Укрытия
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