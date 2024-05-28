Совет оставить надежду объединил врата ада и укрытие в Белгороде

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Надпись «Оставь надежду, всяк сюда входящий» нанесли неизвестные на стену выложенного блоками укрытия на остановке «Энергомаш» в Белгороде. Через время слово «оставь» закрасили, и теперь кажется, что без надежды в укрытие не пустят.
Стоит отметить, что фраза «Оставь надежду, всяк сюда входящий» — заключительная в тексте над вратами ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери. Её также переводят как «Входящие, оставьте упованья».
Не так давно модульные укрытия в Белгороде разрисовали яркими граффити. Кто это сделал — неизвестно, но покраска вряд ли была согласована с мэрией.