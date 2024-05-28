Совет оставить надежду объединил врата ада и укрытие в Белгороде

Надпись «Оставь надежду, всяк сюда входящий» нанесли неизвестные на стену выложенного блоками укрытия на остановке «Энергомаш» в Белгороде. Через время слово «оставь» закрасили, и теперь кажется, что без надежды в укрытие не пустят.