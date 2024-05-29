Всё-таки в укрытия? Белгородцев позабавил закрытый в ракетную опасность туалет

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Текст таблички на двери туалета центрального парка Белгорода смутил и даже позабавил некоторых подписчиков Бел.Ру. По их мнению, такая мера выглядит несколько странной.
Читатели также заметили, что время работы туалета сократилось на три часа — до 18:00 вместо 21:00. Посетовали белгородцы и на то, что часто женские и мужские комнаты закрыты, а вместо них предлагают посетить уборные для инвалидов, что иногда приводит к очередям.
Ранее Бел.Ру в мэрии сообщили, в этом году планируется закупка четырёх модульных туалетов. Где они появятся — не рассказали, добавив, что места установки «определят после приобретения». Планируемый график работы туалетов обозначили с 10 до 22 часов. Их посещение при этом должно было быть бесплатным.
Всего же в Белгороде точно работает девять общественных туалетов. Подробнее о городских туалетах и об их состоянии можно прочесть здесь и здесь.