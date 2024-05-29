Всё-таки в укрытия? Белгородцев позабавил закрытый в ракетную опасность туалет

Читатели также заметили, что время работы туалета сократилось на три часа — до 18:00 вместо 21:00. Посетовали белгородцы и на то, что часто женские и мужские комнаты закрыты, а вместо них предлагают посетить уборные для инвалидов, что иногда приводит к очередям.