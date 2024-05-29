Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Белгородцев смутили неработающие в ракетную опасность туалеты

Всё-таки в укрытия? Белгородцев позабавил закрытый в ракетную опасность туалет

29 мая 2024, 14:25
Фото: 1MI

Белгородцев смутили неработающие в ракетную опасность туалеты

Подписчики Бел.Ру заметили табличку на двери туалета в парке Ленина в Белгороде. Текст на ней гласит, что в ракетную опасность помещение закрывается.

Текст таблички на двери туалета центрального парка Белгорода смутил и даже позабавил некоторых подписчиков Бел.Ру. По их мнению, такая мера выглядит несколько странной.

Читатели также заметили, что время работы туалета сократилось на три часа — до 18:00 вместо 21:00. Посетовали белгородцы и на то, что часто женские и мужские комнаты закрыты, а вместо них предлагают посетить уборные для инвалидов, что иногда приводит к очередям.

Фото: Bel.ru

Ранее Бел.Ру в мэрии сообщили, в этом году планируется закупка четырёх модульных туалетов. Где они появятся — не рассказали, добавив, что места установки «определят после приобретения». Планируемый график работы туалетов обозначили с 10 до 22 часов. Их посещение при этом должно было быть бесплатным.

Всего же в Белгороде точно работает девять общественных туалетов. Подробнее о городских туалетах и об их состоянии можно прочесть здесь и здесь.

В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
Узнать подробнее
Читайте также:
Не для туалета: какие укрытия поставят на пляжах в Белгородской области?Чтобы не в укрытия? Мэрия Белгорода закупает новые модульные туалеты«Неприятно и стыдно»: БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалеты
#Артем Черненко#Белгородская область#Инвалиды#Туалет#Белгород#График работы#Бесплатно#Общественные туалеты#Ракетная опасность
Подпишитесь
Новая точка в творчестве и жизни: белгородская художница — о работе при обстрелах
Сегодня, 14:17
«Смысла в рисунках не было»: в Белгороде задержали разрисовавшего укрытия парня
Сегодня, 13:35
Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?
Сегодня, 13:36
«Сити Молл» не закрылся после очередных «прилётов»: людей мало, продавцы скучают
Сегодня, 13:45
Депутаты Белгородской облдумы следят за реализацией программы «Решаем вместе»
Сегодня, 13:42
Полковник запаса рассказал о новом оружии, которым ВСУ атаковали Белгородскую область
Сегодня, 14:09
"