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Published Сегодня, 17:26

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Updated Сегодня, 17:28

Мэр Белгорода опроверг сведения об отсутствии укрытий в Центральном парке

Нет укрытий? Можно ли спрятаться от обстрелов в Центральном парке Белгорода

30 мая 2024, 17:26
Фото: Bel.ru

Мэр Белгорода опроверг сведения об отсутствии укрытий в Центральном парке

В ходе прямого эфира к мэру областного центра обратилась горожанка, которая пожаловалась на нерабочие туалеты и отсутствие укрытий в Центральном парке. Градоначальник ответил на жалобу.

Как рассказала белгородка Оксана, в Центральном парке Белгорода не работают туалеты, а также нет укрытий. Мэр областного центра Валентин Демидов ответил на жалобу, сообщив, что на сегодняшний день в Центральном парке работают два общественных туалета. Один находится в районе ледовых (роликовых) дорожек, а второй — в районе «Октября». До конца мая они открыты до 20:00, а с начала лета будут работать до 22:00.

Что касается укрытий, они в парке есть. Конструкции расположены на аллее от улицы Мичурина, на пешеходной дорожке по ул. Островского, а также возле детской площадки.

Напомним, ранее белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий на Харгоре в областном центре.

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