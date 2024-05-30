Нет укрытий? Можно ли спрятаться от обстрелов в Центральном парке Белгорода

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Как рассказала белгородка Оксана, в Центральном парке Белгорода не работают туалеты, а также нет укрытий. Мэр областного центра Валентин Демидов ответил на жалобу, сообщив, что на сегодняшний день в Центральном парке работают два общественных туалета. Один находится в районе ледовых (роликовых) дорожек, а второй — в районе «Октября». До конца мая они открыты до 20:00, а с начала лета будут работать до 22:00.
Что касается укрытий, они в парке есть. Конструкции расположены на аллее от улицы Мичурина, на пешеходной дорожке по ул. Островского, а также возле детской площадки.
Напомним, ранее белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий на Харгоре в областном центре.