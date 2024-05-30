Нет укрытий? Можно ли спрятаться от обстрелов в Центральном парке Белгорода

Как рассказала белгородка Оксана, в Центральном парке Белгорода не работают туалеты, а также нет укрытий. Мэр областного центра Валентин Демидов ответил на жалобу, сообщив, что на сегодняшний день в Центральном парке работают два общественных туалета. Один находится в районе ледовых (роликовых) дорожек, а второй — в районе «Октября». До конца мая они открыты до 20:00, а с начала лета будут работать до 22:00.