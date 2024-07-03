Двое взрослых и подросток ранены при атаке ВСУ на белгородское приграничье

В селе Новостроевка-Вторая ВСУ с беспилотника сбросили боеприпас во двор частного дома. Контузии и осколочные ранения рук и ног получила семья — двое взрослых и их 16-летний сын. Они самостоятельно добрались до Грайворонской ЦРБ, где им окажут помощь и отправят на дальнейшее лечение в городскую больницу Белгорода.