Двое взрослых и подросток ранены при атаке ВСУ на белгородское приграничье

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
В селе Новостроевка-Вторая ВСУ с беспилотника сбросили боеприпас во двор частного дома. Контузии и осколочные ранения рук и ног получила семья — двое взрослых и их 16-летний сын. Они самостоятельно добрались до Грайворонской ЦРБ, где им окажут помощь и отправят на дальнейшее лечение в городскую больницу Белгорода.
Ещё два населённых пункта в Грайворонском округе подверглись обстрелам. В селе Мокрая Орловка посекло крыши и ограждения в двух частных домах. В селе Дроновка повреждена линия электропередачи, пока в селе света нет.
Информацию о последствиях будут уточнять, 4 июля проведут подомовой обход.