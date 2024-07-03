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Published Сегодня, 19:37

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Updated Сегодня, 19:39

Двое взрослых и подросток ранены при атаке ВСУ на белгородское приграничье

Двое взрослых и подросток ранены при атаке ВСУ на белгородское приграничье

3 июля 2024, 19:37
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 3 июля были атакованы три населённых пункта в Грайворонском округе. Есть трое пострадавших, рассказал Вячеслав Гладков.

В селе Новостроевка-Вторая ВСУ с беспилотника сбросили боеприпас во двор частного дома. Контузии и осколочные ранения рук и ног получила семья — двое взрослых и их 16-летний сын. Они самостоятельно добрались до Грайворонской ЦРБ, где им окажут помощь и отправят на дальнейшее лечение в городскую больницу Белгорода.

Ещё два населённых пункта в Грайворонском округе подверглись обстрелам. В селе Мокрая Орловка посекло крыши и ограждения в двух частных домах. В селе Дроновка повреждена линия электропередачи, пока в селе света нет.

Информацию о последствиях будут уточнять, 4 июля проведут подомовой обход.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Грайворонский горокруг#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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