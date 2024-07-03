Снаряд прилетел на сельхозпредприятие под Белгородом — ранены трое сотрудников

Под артиллерийский обстрел попала окраина города Шебекино. В результате прилёта на территорию сельхозпредприятия пострадали три сотрудника. Все они получили различные осколочные ранения. Как сообщают медики, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего лёгкие ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу.