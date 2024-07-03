Снаряд прилетел на сельхозпредприятие под Белгородом — ранены трое сотрудников

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Под артиллерийский обстрел попала окраина города Шебекино. В результате прилёта на территорию сельхозпредприятия пострадали три сотрудника. Все они получили различные осколочные ранения. Как сообщают медики, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего лёгкие ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу.
Также на территории предприятия произошёл пожар. Огонь оперативно потушили. В результате атаки повреждён один грузовой автомобиль.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, из-за атаки ВСУ дроном-камикадзе Шебекинского горокруга пострадал тракторист.