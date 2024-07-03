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Трое мирных жителей пострадали после обстрела с/х предприятия в Шебекино

Снаряд прилетел на сельхозпредприятие под Белгородом — ранены трое сотрудников

3 июля 2024, 10:00
Фото: 1MI

Трое мирных жителей пострадали после обстрела с/х предприятия в Шебекино

Белгородская область вновь оказалась под обстрелом. В этот раз ВСУ атаковали город Шебекино. В результате прилёта на территорию сельхозпредприятия пострадало три сотрудника. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под артиллерийский обстрел попала окраина города Шебекино. В результате прилёта на территорию сельхозпредприятия пострадали три сотрудника. Все они получили различные осколочные ранения. Как сообщают медики, у двух мужчин состояние средней степени тяжести, у третьего лёгкие ранения. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу.

Также на территории предприятия произошёл пожар. Огонь оперативно потушили. В результате атаки повреждён один грузовой автомобиль.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, из-за атаки ВСУ дроном-камикадзе Шебекинского горокруга пострадал тракторист.

Тракторист пострадал после взрыва из-за дрона-камикадзе в Белгородской области
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