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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Мирный житель погиб после прилёта снаряда на белгородское с/х предприятие

Мирный житель погиб после прилёта снаряда на белгородское с/х предприятие

1 июля 2024, 12:07
Фото: 1MI
Трагедия произошла в Новой Таволжанке. Мужчина скончался до приезда медиков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, выросло число пострадавших из-за обстрела накануне.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погиб ещё один мирный житель. В этот раз трагедия произошла в Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Под обстрел там попало сельхозпредприятие — погиб мужчина. Скончался он до приезда медиков.

Помимо этого, выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрела накануне. В больницу обратились мужчина и женщина — их ранило при вчерашней атаке на Архангельское. Обоих уже осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, что 30 июня из-за атак ВСУ пострадали ещё семеро мирных жителей, двое из них остаются в тяжёлом состоянии. Погибла четырёхлетняя девочка.

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