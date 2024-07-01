Мирный житель погиб после прилёта снаряда на белгородское с/х предприятие

В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погиб ещё один мирный житель. В этот раз трагедия произошла в Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Под обстрел там попало сельхозпредприятие — погиб мужчина. Скончался он до приезда медиков.