Мирный житель погиб после прилёта снаряда на белгородское с/х предприятие

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погиб ещё один мирный житель. В этот раз трагедия произошла в Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Под обстрел там попало сельхозпредприятие — погиб мужчина. Скончался он до приезда медиков.
Помимо этого, выросло число мирных жителей, пострадавших из-за обстрела накануне. В больницу обратились мужчина и женщина — их ранило при вчерашней атаке на Архангельское. Обоих уже осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.
Напомним, что 30 июня из-за атак ВСУ пострадали ещё семеро мирных жителей, двое из них остаются в тяжёлом состоянии. Погибла четырёхлетняя девочка.