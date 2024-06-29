bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Мужчину ранило в шею после обстрела белгородского приграничья

Мужчину ранило в шею после обстрела белгородского приграничья

29 июня 2024, 16:46
Фото: Изображение Midjourney
Целью для ВСУ стали два населённых пункта в Шебекинском округе. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел попало село Маломихайловка. После взрыва осколок попал местному жителю в шею. Бригада скорой отвезёт его на лечение в областную клиническую больницу, всю необходимую помощь медики ему оказывают.

В селе после взрывов повреждения получили дома, заборы и надворные постройки в пяти частных домовладениях. Осколками посекло один социальный объект, повреждены также три легковых машины и один грузовик и линия электропередачи.

На трассе между Муромом и Архангельским беспилотником атаковали легковой автомобиль. Машина сильно повреждена, водитель за помощью врачей не обращался.

На местах работают оперативные и аварийные службы. Информация о последствиях будет уточняться.

Трое мирных жителей ранены на белгородских дорогах после атак дронов-камикадзе
Узнать подробнее
Читайте также:
Мирный житель ранен в результате обстрела Белгородской области, загорелся домВодитель ранен, грузовик сгорел: в Белгородской области новая атака дрона ВСУВСУ ударили коптером по дому в приграничье: погибли пять человек, двое из них — дети
#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Раненый#Обстрелы#БПЛА#Ракетная опасность
Подпишитесь
В белгородском зоопарке поселился москвич Рудольф
Сегодня, 17:29
«Мы — часть России»: грайворонцы составили обращение к президенту и главе Минобороны
Сегодня, 10:30
Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?
Сегодня, 09:38
В мэрии рассказали о едва не случившейся трагедии на пляже в Белгороде
Сегодня, 14:25
Новую ракетную опасность в Белгороде объявили спустя две минуты после отбоя
Сегодня, 15:52
Магазин и дом сгорели, ещё один дом разрушен после атак ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 13:10