Мужчину ранило в шею после обстрела белгородского приграничья

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Под обстрел попало село Маломихайловка. После взрыва осколок попал местному жителю в шею. Бригада скорой отвезёт его на лечение в областную клиническую больницу, всю необходимую помощь медики ему оказывают.
В селе после взрывов повреждения получили дома, заборы и надворные постройки в пяти частных домовладениях. Осколками посекло один социальный объект, повреждены также три легковых машины и один грузовик и линия электропередачи.
На трассе между Муромом и Архангельским беспилотником атаковали легковой автомобиль. Машина сильно повреждена, водитель за помощью врачей не обращался.
На местах работают оперативные и аварийные службы. Информация о последствиях будет уточняться.