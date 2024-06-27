Водитель ранен, грузовик сгорел: в Белгородской области новая атака дрона ВСУ

Напомним, 27 июня ВСУ атаковали дронами два населённых пункта в Белгородской области. В Грайвороне пострадал мужчина. У него осколочные ранения плеча и предплечья. В больницу пострадавшего доставили бойцы самообороны. На дальнейшее лечение мужчину переведут в белгородскую больницу.