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Updated Сегодня, 17:37

В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал водитель

Водитель ранен, грузовик сгорел: в Белгородской области новая атака дрона ВСУ

27 июня 2024, 17:35
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

В Белгородской области после атаки дрона ВСУ пострадал водитель

Происшествие случилось в Борисовском районе. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

По данным губернатора, дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. Ранен водитель.

Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища и рук, а также закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу на бронированном автомобиле предприятия.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Что касается транспортного средства, оно полностью сгорело.

Напомним, 27 июня ВСУ атаковали дронами два населённых пункта в Белгородской области. В Грайвороне пострадал мужчина. У него осколочные ранения плеча и предплечья. В больницу пострадавшего доставили бойцы самообороны. На дальнейшее лечение мужчину переведут в белгородскую больницу.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Происшествия#Больница#Борисовский район#Грузовик#Белгород#Вячеслав Гладков#ВСУ#Сельхозпредприятие#Дрон#Ранения#Глава региона
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