Водитель ранен, грузовик сгорел: в Белгородской области новая атака дрона ВСУ

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
По данным губернатора, дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. Ранен водитель.
Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища и рук, а также закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу на бронированном автомобиле предприятия.
Что касается транспортного средства, оно полностью сгорело.
Напомним, 27 июня ВСУ атаковали дронами два населённых пункта в Белгородской области. В Грайвороне пострадал мужчина. У него осколочные ранения плеча и предплечья. В больницу пострадавшего доставили бойцы самообороны. На дальнейшее лечение мужчину переведут в белгородскую больницу.