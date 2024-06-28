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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

ВСУ обстреляли Прилесье в Белгородской области

Мирный житель ранен в результате обстрела Белгородской области, загорелся дом

28 июня 2024, 14:18
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Прилесье в Белгородской области

У пострадавшего — контузия и ранения головы и живота, его везут в больницу. В результате прилёта возник пожар в одном доме и есть разрушения в другом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Пожар

ВСУ атаковали Прилесье в Краснояружском районе. В результате обстрела пострадал мужчина. У мирного жителя — контузия и ранения головы и живота. Скорая везёт его в больницу.

Кроме того, из-за прилёта вспыхнул частный дом. В ещё одном доме выбило окна и посекло забор.

Ранее из-за атаки дронов пострадали пять автомобилей. Происшествия случились в Белгородском и Борисовском районах, Шебекинском горокруге. Четыре машины в итоге сгорели.

Также в результате сегодняшних атак пострадали частный дом, сельхозпредприятие и промышленное предприятие.

Кроме того, громко сегодня было и в Белгороде. Что именно сбили и есть ли последствия, комментариев об этом не поступало.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Прилёт#Раненый#Прилесье
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