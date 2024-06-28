Мирный житель ранен в результате обстрела Белгородской области, загорелся дом

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
ВСУ атаковали Прилесье в Краснояружском районе. В результате обстрела пострадал мужчина. У мирного жителя — контузия и ранения головы и живота. Скорая везёт его в больницу.
Кроме того, из-за прилёта вспыхнул частный дом. В ещё одном доме выбило окна и посекло забор.
Ранее из-за атаки дронов пострадали пять автомобилей. Происшествия случились в Белгородском и Борисовском районах, Шебекинском горокруге. Четыре машины в итоге сгорели.
Также в результате сегодняшних атак пострадали частный дом, сельхозпредприятие и промышленное предприятие.
Кроме того, громко сегодня было и в Белгороде. Что именно сбили и есть ли последствия, комментариев об этом не поступало.