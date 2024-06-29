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Published Сегодня, 06:37

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Пять человек погибли при атаке украинского коптера в Курской области

ВСУ ударили коптером по дому в приграничье: погибли пять человек, двое из них — дети

29 июня 2024, 06:37
Фото: 1MI

Пять человек погибли при атаке украинского коптера в Курской области

Происшествие случилось в Рыльском районе. Есть двое раненых: в тяжёлом состоянии их везут в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Минувшей ночью в Курской области произошла трагедия. Украинский коптер сбросил взрывное устройство на дом в деревне Городище Рыльского района.

Погибли пять человек, двое из них — дети. Ещё двоих пострадавших везут в больницу, они в тяжёлом состоянии.

Напомним, что за вчерашний день в Белгородской области пострадали два человека. Одного мужчину ранило при обстреле Прилесья в Краснояружском районе. Второй пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгороде.

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