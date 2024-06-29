ВСУ ударили коптером по дому в приграничье: погибли пять человек, двое из них — дети

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Минувшей ночью в Курской области произошла трагедия. Украинский коптер сбросил взрывное устройство на дом в деревне Городище Рыльского района.
Погибли пять человек, двое из них — дети. Ещё двоих пострадавших везут в больницу, они в тяжёлом состоянии.
Напомним, что за вчерашний день в Белгородской области пострадали два человека. Одного мужчину ранило при обстреле Прилесья в Краснояружском районе. Второй пострадал при атаке дрона-камикадзе в Белгороде.