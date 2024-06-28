Недовольство Гладкова и поиски владельцев Telegram-канала: детали дела Полежаева

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Знакомая постоянным читателям по делам Александра Сергиенко и Эдуарда Андросова прокурор Вера Струкова планировала зачитать в зале суда показания свидетеля Дениса Сукова, бывшего замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области, и Татьяны Шевченко, и. о. исполнительного директора этого же Фонда. Но у адвоката Сергея Анохина возникло возражение.
«Уважаемый суд. Мы договорились, что вредничать не будем, что будем сотрудничать. Но в силу тех обстоятельств, которые сейчас прояснил свидетель и которые ранее не были указаны в протоколе допроса, если есть возможность у стороны обвинения — просим обеспечить явку Шевченко и Сукова», — встал с заявлением защитник. Подсудимый, Константин Полежаев, заявление поддержал.
Суд встал по данному вопросу на сторону Полежаева. Тем более, что предыдущий свидетель, директор СК «Инвестпромэлит» Александр Вивтюк, действительно рассказал много интересного. Основные моменты его допроса защитой Бел.Ру разберёт в отдельной публикации.
Тогда Струкова зачитала показания других свидетелей.
Необычные детали вскрылись во время изучения показаний Александра Истомина. Он рассказал, что Полежаев знаком ему с 2017 года. Но общения у них не происходило — до осени 2021 года, когда понадобилось лицо, способное профинансировать установку памятника Герою Российской Федерации. На просьбу откликнулся Полежаев.
В феврале 2022 года возникла новая необходимость в выделении транспортного средства для военнослужащих в зоне СВО. Истомину все отказывали, но вновь откликнулся Полежаев: в СМС-сообщении он прислал номер Вивтюка, который должен был помочь. И тот действительно помог.
Позже возникла неприятная для Полежаева ситуация: один «анонимный» белгородский Telegram-канал начал распространять информацию о том, что чиновник раздаёт подряды своим близким. В опубликованной записи также утверждалось, что Вивтюк — родственник Полежаева и «подельник» в его якобы незаконных схемах.
Тогда уже сам замгубернатора обратилась за помощью к Истомину — просил о юридической консультации. В частности, Полежаев хотел выяснить владельца Telegram-канала и удалить «порочащую честь и достоинство» информацию. Истомин вкратце объяснил перспективы возможного судебного разбирательства по этой теме, после чего практика оказания юридических консультаций с его стороны закрепилась.
Также в упомянутом канале появилась информация о том, что Полежаев пользуется подаренным ему автомобилем. В 10-х числах мая Полежаев позвонил Истомину и попросил того связаться с Вивтюком: чиновник начал переживать из-за написанного. Кроме того, как утверждает свидетель, о ситуации узнал губернатор Вячеслав Гладков.
«Губернатор показал фотографии с камер фиксации, на которых были запечатлены нарушения Полежаевым правил дорожного движения, пока тот находился за рулём автомобиля, числившегося на организации, которая находилась у него [у Полежаева] в подряде. Полежаев сказал мне связаться с Вивтюком, чтобы обсудить вопрос, как с юридической точки зрения документально подтвердить пользование данным транспортным средством. При этом отказать Полежаеву я не мог из-за уважения к занимаемой им должности», — гласят зачитанные Струковой показания Истомина.
Последний порекомендовал Вивтюку оформить договоры аренды на Полежаева. После встречи по теме данный вопрос знакомые больше не поднимали.
К показаниям Истомина у подсудимого и его защитников вопросов не возникло.
Напомним, что Полежаев признал свою вину в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора строительной компании в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей.