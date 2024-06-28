Недовольство Гладкова и поиски владельцев Telegram-канала: детали дела Полежаева

Необычные детали вскрылись во время изучения показаний Александра Истомина. Он рассказал, что Полежаев знаком ему с 2017 года. Но общения у них не происходило — до осени 2021 года, когда понадобилось лицо, способное профинансировать установку памятника Герою Российской Федерации. На просьбу откликнулся Полежаев.