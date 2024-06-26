«За этими лицами охотятся». Что просил не озвучивать в зале суда адвокат Полежаева?

Ранее защитник бывшего замгубернатора заявлял, что ему и подсудимому поступают угрозы с неизвестных номеров. Также Анохин отметил, что в своей профессиональной деятельности Полежаев в том числе имел отношение к возведению защитных сооружений на границе, а разглашение деталей дела в ходе суда нежелательно.