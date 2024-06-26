«За этими лицами охотятся». Что просил не озвучивать в зале суда адвокат Полежаева?

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Адвокат Константина Полежаева Сергей Анохин в ходе судебного процесса сделал замечание, что информация по возведению защитных сооружений, а также по причастным к этому процессу лицам и подрядчикам предназначена для «служебного пользования».
«Конкретно за данными лицами охотятся представители недружественных стран. В первую очередь я обращаюсь к прессе».
Суд принял замечание.
Ранее защитник бывшего замгубернатора заявлял, что ему и подсудимому поступают угрозы с неизвестных номеров. Также Анохин отметил, что в своей профессиональной деятельности Полежаев в том числе имел отношение к возведению защитных сооружений на границе, а разглашение деталей дела в ходе суда нежелательно.
На основании этих причин юрист попросил суд оставшиеся заседания провести в закрытом режиме, но навстречу Анохину не пошли.