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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Адвокат Полежаева просил не называть в суде работающие у границы компании

«За этими лицами охотятся». Что просил не озвучивать в зале суда адвокат Полежаева?

26 июня 2024, 15:12
Фото: 1MI

Адвокат Полежаева просил не называть в суде работающие у границы компании

На очередном судебном заседании по делу экс-замгубернатора Константина Полежаева прозвучали названия компаний, выполняющих работы по возведению защитных сооружений в приграничье. Адвокат подсудимого попросил представителей СМИ не упоминать касающегося этого момента детали в публикациях.
Сюжет
Граница

Адвокат Константина Полежаева Сергей Анохин в ходе судебного процесса сделал замечание, что информация по возведению защитных сооружений, а также по причастным к этому процессу лицам и подрядчикам предназначена для «служебного пользования».

«Конкретно за данными лицами охотятся представители недружественных стран. В первую очередь я обращаюсь к прессе».

Суд принял замечание.

Ранее защитник бывшего замгубернатора заявлял, что ему и подсудимому поступают угрозы с неизвестных номеров. Также Анохин отметил, что в своей профессиональной деятельности Полежаев в том числе имел отношение к возведению защитных сооружений на границе, а разглашение деталей дела в ходе суда нежелательно.

На основании этих причин юрист попросил суд оставшиеся заседания провести в закрытом режиме, но навстречу Анохину не пошли.

Адвокат экс-замгубернатора Полежаева: Мне и моему подзащитному угрожали
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