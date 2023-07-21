Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн

Как считает следствие, Полежаев, будучи замгубернатора по ЖКХ, в 2022 и 2023 году получил вознаграждение от директора одной из строительных компаний. Сообщается о двух иномарках премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. Глава компании за это потребовал от экс-чиновника помочь в приёмке работ по строительству очистных сооружений и в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.