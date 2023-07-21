Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В белгородском следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Речь идёт как минимум о двух эпизодах преступлений. Их выявили сотрудники УФСБ и следователи.
Как считает следствие, Полежаев, будучи замгубернатора по ЖКХ, в 2022 и 2023 году получил вознаграждение от директора одной из строительных компаний. Сообщается о двух иномарках премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. Глава компании за это потребовал от экс-чиновника помочь в приёмке работ по строительству очистных сооружений и в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.
Расследование уголовного дела продолжается.
О задержании экс-замгубернатора стало известно сегодня, 21 июля. Ранее губернатор Вячеслав Гладков уволил своего подчинённого «за систематическое невыполнение обязанностей».