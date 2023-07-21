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Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн

21 июля 2023, 13:56
Фото: Telegram-канал Константина Полежаева

Против белгородского экс-замгубернатора Полежаева возбудили уголовное дело

В СК по региону сообщили, что бывшему чиновнику могли дать взятку в виде двух авто общей стоимостью в 17 млн за содействие в приёмке работ по строительству очистных сооружений. Уголовное дело возбуждено по статье за получение взятки в особо крупном размере.

В белгородском следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Константина Полежаева по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Речь идёт как минимум о двух эпизодах преступлений. Их выявили сотрудники УФСБ и следователи.

Как считает следствие, Полежаев, будучи замгубернатора по ЖКХ, в 2022 и 2023 году получил вознаграждение от директора одной из строительных компаний. Сообщается о двух иномарках премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. Глава компании за это потребовал от экс-чиновника помочь в приёмке работ по строительству очистных сооружений и в заключении с данной организацией контрактов в сфере ЖКХ.

Расследование уголовного дела продолжается.

О задержании экс-замгубернатора стало известно сегодня, 21 июля. Ранее губернатор Вячеслав Гладков уволил своего подчинённого «за систематическое невыполнение обязанностей».

Экс-замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали
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