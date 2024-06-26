«Выпил со старшим товарищем». Показания белгородского министра ЖКХ по делу Полежаева

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Представитель прокуратуры Вера Струкова зачитала 26 июня в Октябрьском райсуде показания министра ЖКХ Алексея Ботвиньева от 1 сентября 2023 года. Чиновник рассказал о некоторых интересных деталях, связанных с деятельностью Константина Полежаева в годы, когда последний занимал пост замгубернатора по направлению ЖКХ.
Например, Ботвиньев сообщил следствию о том, что министерство ЖКХ и подотчётный ему фонд ЖКХ Белгородской области выступали заказчиком ряда подрядных работ. Руководитель одной из подрядных организаций ООО «СК „Инвестпромэлит“» Александр Вивтюк, главный свидетель по делу Полежаева, знаком Ботвиньеву с 2019 года.
«Он выполняет работы как по капитальному ремонту жилых помещений, так и по приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилья. В данном случае заказчиком является министерство ЖКХ Белгородской области», — озвучила слова Ботвиньева представитель прокуратуры.
Полежаев, занимая пост замгубернатора, курировал фонд ЖКХ Белгородской области. Сам Ботвиньев, согласно его показаниям, в должности министра не занимался распределением домов для проведения работ по капитальному ремонту и по приёмке работ. Отдельно чиновник отметил, что в настоящее время «Инвестпромэлит» имеет действующие договоры по капитальному ремонту МКД и по приобретению домов для переселения.
Также Ботвиньев рассказал, что неоднократно видел в конце 2022 года Полежаева за рулём автомобиля Range Rover серого цвета. Ранее машина такой марки фигурировала в показаниях других свидетелей — совместно с чёрным Porsche. Следствие считает, что две эти дорогостоящие иномарки экс-замгубернатора получил в виде взятки от своего друга и, вероятно, родственника Александра Вивтюка.
«Кем был приобретён данный автомобиль — я не знаю. С Полежаевым на данную тему мы не разговаривали», — сообщил Ботвиньев.
Министр ЖКХ также отметил, что у Полежаева с Вивтюком отношения были не только «рабочего характера» и что мужчины близко общались.
«Каких-либо незаконных показаний по деятельности „Инвестпромэлит“ от Полежаева мне лично не поступало».
Были озвучены в зале суда и показания Ботвиньева от 12 декабря 2023 года. Отдельно чиновник рассказал о дружеских связях между Полежаевым и Вивтюком.
«Могу дополнить: с директором „Инвестпромэлит“ Александром Вивтюком мы иногда созванивались по служебным вопросам. Мне предъявлена аудиозапись телефонного разговора между мной и Вивтюком от 2 января 2023 года. Во время разговора мне уже было известно, что Вивтюк находится в Москве. В ходе разговора Вивтюк мне рассказал, что вчера „выпил со старшим товарищем“. Под „старшим товарищем“ он имел в виду Константина Полежаева».
По телефону Вивтюк пояснил Ботвиньеву, что вечером он с «товарищем» вернётся в Белгород. Поехали они туда на машине Полежаева.
С какой целью Полежаев ездил в Москву, Ботвиньеву неизвестно. А некий Тадивасян, ещё один свидетель, рассказал, что в столицу замгубернатора с Вивтюком ездили за ещё одним автомобилем. У стороны защиты и у самого подсудимого к показаниям министра претензий и вопросов не возникло, а вот слова Тадевасяна целиком услышать не удалось — запротестовал адвокат, заявивший, что «читать личное о дружбе не надо».
Напомним, что Полежаев признал свою вину в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора строительной компании в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. Защищает в суде Полежаева адвокат Сергей Анохин: на прошлом заседании он заявил, что ему и его доверителю угрожают звонками неизвестные люди. Анохин ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме, но суд эту просьбу не удовлетворил.