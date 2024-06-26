«Выпил со старшим товарищем». Показания белгородского министра ЖКХ по делу Полежаева

Напомним, что Полежаев признал свою вину в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, обвиняемый, находясь на посту замгубернатора, получил от директора строительной компании в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса общей стоимостью в 17 млн рублей. Защищает в суде Полежаева адвокат Сергей Анохин: на прошлом заседании он заявил, что ему и его доверителю угрожают звонками неизвестные люди. Анохин ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме, но суд эту просьбу не удовлетворил.