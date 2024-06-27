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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Суд по делу Полежаева в Белгороде перенесли по здоровью подсудимого

Давление 250: заседание суда по делу Полежаева перенесли

27 июня 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney

Суд по делу Полежаева в Белгороде перенесли по здоровью подсудимого

Очередное заседание по делу о получении взяток бывшего заместителя губернатора Белгородской области не состоялось. Заседание отложили из-за гипертонического криза у подсудимого, сообщил «Фонарь».

Днём 27 июня должно было пройти новое заседание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора области по ЖКХ Константина Полежаева. Но суд не состоялся из-за плохого состояния здоровья подсудимого.

Адвокат Полежаева сообщил, что у его подзащитного «давление до 250». Дело должны продолжить рассматривать в суде 2 июля.

Напомним, экс-чиновник признал свою вину в получении взяток. По данным следствия, находясь на посту замгубернатора Полежаев получил от директора строительной компании в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса на общую сумму в 17 млн рублей.

Подробнее о деле и ходе судебных разбирательств можно узнать из публикаций журналистов Бел.Ру.

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#Евгений Грицков#Общество#Коррупция#Суд#Новости Белгорода#Белгород#Замгубернатора#Гипертонический криз#Дело Полежаева
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