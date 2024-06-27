Давление 250: заседание суда по делу Полежаева перенесли

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Днём 27 июня должно было пройти новое заседание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора области по ЖКХ Константина Полежаева. Но суд не состоялся из-за плохого состояния здоровья подсудимого.
Адвокат Полежаева сообщил, что у его подзащитного «давление до 250». Дело должны продолжить рассматривать в суде 2 июля.
Напомним, экс-чиновник признал свою вину в получении взяток. По данным следствия, находясь на посту замгубернатора Полежаев получил от директора строительной компании в качестве вознаграждения две иномарки премиум-класса на общую сумму в 17 млн рублей.
Подробнее о деле и ходе судебных разбирательств можно узнать из публикаций журналистов Бел.Ру.