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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Белгороде нашли замену Савченко в Совфеде, пока жители возмущались тарифам ЖКХ

В Белгороде нашли замену Савченко в Совфеде, пока жители возмущались тарифам ЖКХ

27 июня 2024, 15:30
Фото: bel.ru
Новым сенатором Совфеда от региона станет бывший волейболист, в Белгороде и приграничье снова неспокойно из-за обстрелов и атак БПЛА, а белгородцы тем временем возмущены предстоящим подорожанием жилищно-коммунальных услуг. Обзор главных тем дня от Бел.Ру.
Сюжет
ЖКХ

Кто будет сенатором вместо Евгения Савченко?

27 июня на заседании облдумы среди прочего обсудили вопрос, кто будет представлять Белгородскую область в Совете Федерации. Ранее сенатором был экс-губернатор Евгений Савченко, однако в июне стало известно, что он покидает пост.

В итоге на его место в Москву приедет Тарас Хтей. Хтей — бывший волейболист, заслуженный мастер спорта. После окончания спортивной карьеры был депутатом горсовета Белгорода, а после — депутатом областной думы.

Сам Хтей в комментарии для ТАСС отметил, что после одобрения коллег «сразу сел в машину и выехал в Москву».

Напомним, что вторым сенатором в Совфеде от Белгородской области является Жанна Чефранова — бывший главврач областной больницы.

Тараса Хтея избрали сенатором от Белгородской области
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Раненых мирных жителей становится больше

Утро в Белгороде вновь началось неспокойно — с ракетной опасности и последующих взрывов. Всего же с ночи РО объявляли шесть раз (на момент написания материала).

В приграничье тоже было неспокойно. Ранен мирный житель в результате атаки дрона-камикадзе. В больницу его доставили бойцы самообороны, планируется, что на дальнейшее лечение пострадавшего переведут в Белгород.

В Грайвороне при атаке ещё одного БПЛА выбиты окна в коммерческом объекте, в борисовской Берёзовке повреждена кровля частного дома.

В Шебекино из-за атаки беспилотника произошёл пожар на территории промышленного предприятия. Задело ЛЭП, из-за чего некоторые горожане на время остались без света.

В результате ещё одной атаки БПЛА в шебекинском Шамино повреждён грузовик. Обошлось без пострадавших.

Мирный житель ранен после атаки дрона-камикадзе в белгородском приграничье
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Несмотря на обстрелы, подорожание ЖКУ будет

В Белгородской области, как и по всей стране, с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги — максимально на 14%. Белгородцы этим недовольны и уже который день массово публикуют жалобы в соцсетях.

Основной аргумент — приграничное положение региона: напряжённая обстановка из-за атак ВСУ сохраняется. Кроме того, растут цены на продукты и другие товары, а к этому теперь добавится подорожание услуг ЖКХ.

Особого порядка для приграничья не предусмотрено: белгородцам — о росте тарифов ЖКУ
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