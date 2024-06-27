В Белгороде нашли замену Савченко в Совфеде, пока жители возмущались тарифам ЖКХ

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
27 июня на заседании облдумы среди прочего обсудили вопрос, кто будет представлять Белгородскую область в Совете Федерации. Ранее сенатором был экс-губернатор Евгений Савченко, однако в июне стало известно, что он покидает пост.
В итоге на его место в Москву приедет Тарас Хтей. Хтей — бывший волейболист, заслуженный мастер спорта. После окончания спортивной карьеры был депутатом горсовета Белгорода, а после — депутатом областной думы.
Сам Хтей в комментарии для ТАСС отметил, что после одобрения коллег «сразу сел в машину и выехал в Москву».
Напомним, что вторым сенатором в Совфеде от Белгородской области является Жанна Чефранова — бывший главврач областной больницы.
Утро в Белгороде вновь началось неспокойно — с ракетной опасности и последующих взрывов. Всего же с ночи РО объявляли шесть раз (на момент написания материала).
В приграничье тоже было неспокойно. Ранен мирный житель в результате атаки дрона-камикадзе. В больницу его доставили бойцы самообороны, планируется, что на дальнейшее лечение пострадавшего переведут в Белгород.
В Грайвороне при атаке ещё одного БПЛА выбиты окна в коммерческом объекте, в борисовской Берёзовке повреждена кровля частного дома.
В Шебекино из-за атаки беспилотника произошёл пожар на территории промышленного предприятия. Задело ЛЭП, из-за чего некоторые горожане на время остались без света.
В результате ещё одной атаки БПЛА в шебекинском Шамино повреждён грузовик. Обошлось без пострадавших.
В Белгородской области, как и по всей стране, с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги — максимально на 14%. Белгородцы этим недовольны и уже который день массово публикуют жалобы в соцсетях.
Основной аргумент — приграничное положение региона: напряжённая обстановка из-за атак ВСУ сохраняется. Кроме того, растут цены на продукты и другие товары, а к этому теперь добавится подорожание услуг ЖКХ.