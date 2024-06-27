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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Белгородцы недовольны грядущим повышением тарифов ЖКУ

Особого порядка для приграничья не предусмотрено: белгородцам — о росте тарифов ЖКУ

27 июня 2024, 12:47
Фото: 1MI

Белгородцы недовольны грядущим повышением тарифов ЖКУ

С 1 июля тарифы на оплату ЖКУ в Белгородской области увеличатся — максимум на 14%. Это вызвало недовольство у жителей региона. Белгородцы просят ответить, почему такой высокий показатель и не полагаются ли им какие-либо особые льготы, учитывая ситуацию в области. Ответы жителей региона не устроили.
Сюжет
ЖКХ

Белгородцы активно обсуждают новость о предстоящем повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг. Напомним, что максимально они могут увеличиться с 1 июля на 14%.

Жителей региона удивил такой высокий показатель. Ситуацию некоторые сравнивают с московской, но при другом уровне жизни.

«В Белгороде подняли так же, как и в Москве, только, на минуточку, в Москве зарплаты больше, а в Белгороде зп на месте. Ну просто глаза на лоб лезут от цифр… Люди разъехались из-за оперативной обстановки, так власти решили тех, кто остался, добить?!» — пишет местная жительница Алёна.

Люди задаются вопросом, почему повышение тарифов происходит именно сейчас, когда уровень доходов населения снизился.

«Неужели для приграничья нельзя выделить льготы федерального уровня?» — спрашивает Светлана.

В комментариях возмущённым белгородцам ответила начальник регионального управления по госрегулированию цен и тарифов Наталья Косилова. Она объяснила, что методика расчёта средних индексов основана на постановлении правительства РФ и методиках, утверждённых ФАС России.

«На территории Российской Федерации действует единый порядок государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги, определённый законодательством. Особый порядок регулирования тарифов для населения, проживающего на приграничных территориях, в том числе в Белгородской области федеральным законодательством не предусмотрен», — ответила чиновница.

Наталья Косилова напомнила, что предыдущее повышение тарифов было в декабре 2022 года. Согласно распоряжению, во втором полугодии 2024 года рост платы граждан за услуги ЖКХ в среднем по Белгородской области составит 11%. Однако в отдельных муниципалитетах к этому индексу может быть применено дополнительное отклонение в размере 3%. Таким образом, максимальный рост платежей за коммунальные услуги в этих муниципалитетах с 1 июля 2024 года не должен превышать 14%.

«В Белгородской области рост суммарного платежа во втором полугодии 2024 года не должен превышать 14%, но не у всех граждан области рост платежей за потребляемые коммунальные услуги будет 14%, поскольку размер платежа зависит не только от тарифов, но и от набора коммунальных услуг, площади жилого помещения, количества фактически проживающих человек, а также от объёма потребляемых услуг. Так, рост платежей граждан области с 01.07.2024 может составить от 7,7% до 14%», — пояснила Наталья Косилова.

Наталья Косилова добавила, что в Белгородской области действует Социальный кодекс, в соответствии с которым жители региона вправе обратиться в органы социальной защиты своего муниципального образования для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ, в случае если доход их семьи ниже прожиточного минимума или расходы на оплату услуг ЖКХ составляют 22% от общего дохода семьи.

Стоимость тарифов ЖКУ могут увеличить до 14% в Белгородской области с 1 июля
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