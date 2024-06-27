Особого порядка для приграничья не предусмотрено: белгородцам — о росте тарифов ЖКУ

Наталья Косилова напомнила, что предыдущее повышение тарифов было в декабре 2022 года. Согласно распоряжению, во втором полугодии 2024 года рост платы граждан за услуги ЖКХ в среднем по Белгородской области составит 11%. Однако в отдельных муниципалитетах к этому индексу может быть применено дополнительное отклонение в размере 3%. Таким образом, максимальный рост платежей за коммунальные услуги в этих муниципалитетах с 1 июля 2024 года не должен превышать 14%.