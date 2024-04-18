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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Компенсация оплаты ЖКХ: кто имеет право на льготу и какова сумма скидки?

Компенсация оплаты ЖКХ: кто имеет право на льготу и какова сумма скидки?

18 апреля 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney
Для малоимущих россиян существует льгота на оплату коммунальных услуг, однако не многие о ней знают: получить субсидию может не каждый, а процент компенсации у всех будет отличаться. Ответы на главные вопросы — в материале Бел.Ру.
Сюжет
ЖКХ

Кто имеет право на субсидию?

Субсидия на оплату коммунальных услуг может различаться. Например, на скидку в 22% имеют право те собственники и арендодатели, которые тратят на коммунальные услуги больше установленного норматива. Общая же сумма компенсации может достигнуть и 100% от общей суммы в квитанции.

Скидка в 50% положена определённым льготным категориям:

  • людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
  • семьям с детьми с ОВЗ;
  • ветеранам Великой Отечественной войны;
  • ветеранам боевых действий;
  • военным пенсионерам;
  • военнослужащим и их семьям;
  • многодетным семьям.

Каждый российский регион также вправе самостоятельно добавлять категории граждан, которые могут получать субсидии. Например, такая возможность в некоторых субъектах РФ есть у почётных доноров.

На компенсацию оплаты ЖКХ имеет право и обычная семья, у которой значительная часть заработной платы уходит на коммуналку. Чтобы получить скидку, необходимо заключить с государством договор социального найма и либо арендовать жильё или владеть им, либо состоять в жилищных кооперативах. Уполномоченные органы будут анализировать доход семьи за последние шесть месяцев.

Кто не сможет получить льготу?

Отказать в получении субсидии могут тем людям, у которых наблюдается высокий доход или у кого есть задолженность перед ЖКХ. Также на скидку не могут рассчитывать:

  1. люди без российского гражданства;
  2. люди, которые занимают чужое жильё на безвозмездной основе;
  3. люди, подписавшие договор ренты с пожизненным содержанием.

Эксперты советуют перед оформлением договора на получение субсидии закрыть все долги по квартплате и перед компаниями, которые предоставляют ресурсы, даже если задолженность совсем небольшая. Иначе в получении льготы могут отказать.

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Каким должен быть доход для назначения льготы?

Минимальную скидку могут получить обычные собственники, наниматели и люди, занимающие муниципальное жильё, чья площадь жилья не превышает стандарт. Материальная поддержка в таком случае положена, если на оплату коммунальных услуг уходит более 22% зарплаты.

Уполномоченные органы при решении о назначении субсидий обращают внимание на пособия, выплаты по алиментам, официальную зарплату, денежное наследство, проценты по депозитам и на прибыль, которую лицо получает от продажи недвижимости, от фермерства или по договорам.

При этом в качестве дохода не учитываются:

  1. выплаты по страховке;
  2. государственная социальная помощь;
  3. субсидии на оплату ЖКХ;
  4. доходы, получаемые по безработице;
  5. расходы по алиментам, а также связанные с социальной защитой людей с ОВЗ.

Куда обратиться за получением субсидии?

Подать заявление на льготу можно как онлайн, так и офлайн: заявление можно оставить на портале «Госуслуги», либо принести его в любое отделение МФЦ или органы соцзащиты. Кроме того, заявление с необходимыми копиями документов можно отправить по почте заказным письмом.

Оформлять субсидии рекомендуется до оплаты квитанции.

После одобрения заявки денежные средства будут выплачивать россиянам на карту или наличными до 10 число каждого месяца на протяжении полугода. По истечении этого срока можно повторно обратиться за назначением льготы.

Какие документы нужны для льготы?

Для оформления субсидии ЖКХ в 2024 году потребуется:

  • само заявление;
  • документ о прописанных в квартире или доме людях;
  • паспорта и свидетельства о рождении всех прописанных в жилье лицах;
  • копии СНИЛС;
  • договор найма или свидетельство о собственности;
  • 2-НДФЛ за последние полгода;
  • чек по квартплате за последний месяц.

При этом совершеннолетнему человеку, прописанному в жилье и неработающему, необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие у него какого-либо дохода. Так, студенты должны предоставить документы из вуза об отсутствии стипендии, школьники трудоспособного возраста — документ об обучении, а неработающие и неучащиеся — документ об отсутствии выплат по безработице, копию трудовой книжки и справку из Центра занятости.

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#Александра Склярова#Экономика#ЖКХ#Субсидия
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