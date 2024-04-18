Компенсация оплаты ЖКХ: кто имеет право на льготу и какова сумма скидки?

При этом совершеннолетнему человеку, прописанному в жилье и неработающему, необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие у него какого-либо дохода. Так, студенты должны предоставить документы из вуза об отсутствии стипендии, школьники трудоспособного возраста — документ об обучении, а неработающие и неучащиеся — документ об отсутствии выплат по безработице, копию трудовой книжки и справку из Центра занятости.