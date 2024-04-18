Компенсация оплаты ЖКХ: кто имеет право на льготу и какова сумма скидки?

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Субсидия на оплату коммунальных услуг может различаться. Например, на скидку в 22% имеют право те собственники и арендодатели, которые тратят на коммунальные услуги больше установленного норматива. Общая же сумма компенсации может достигнуть и 100% от общей суммы в квитанции.
Скидка в 50% положена определённым льготным категориям:
Каждый российский регион также вправе самостоятельно добавлять категории граждан, которые могут получать субсидии. Например, такая возможность в некоторых субъектах РФ есть у почётных доноров.
На компенсацию оплаты ЖКХ имеет право и обычная семья, у которой значительная часть заработной платы уходит на коммуналку. Чтобы получить скидку, необходимо заключить с государством договор социального найма и либо арендовать жильё или владеть им, либо состоять в жилищных кооперативах. Уполномоченные органы будут анализировать доход семьи за последние шесть месяцев.
Отказать в получении субсидии могут тем людям, у которых наблюдается высокий доход или у кого есть задолженность перед ЖКХ. Также на скидку не могут рассчитывать:
Эксперты советуют перед оформлением договора на получение субсидии закрыть все долги по квартплате и перед компаниями, которые предоставляют ресурсы, даже если задолженность совсем небольшая. Иначе в получении льготы могут отказать.
Минимальную скидку могут получить обычные собственники, наниматели и люди, занимающие муниципальное жильё, чья площадь жилья не превышает стандарт. Материальная поддержка в таком случае положена, если на оплату коммунальных услуг уходит более 22% зарплаты.
Уполномоченные органы при решении о назначении субсидий обращают внимание на пособия, выплаты по алиментам, официальную зарплату, денежное наследство, проценты по депозитам и на прибыль, которую лицо получает от продажи недвижимости, от фермерства или по договорам.
При этом в качестве дохода не учитываются:
Подать заявление на льготу можно как онлайн, так и офлайн: заявление можно оставить на портале «Госуслуги», либо принести его в любое отделение МФЦ или органы соцзащиты. Кроме того, заявление с необходимыми копиями документов можно отправить по почте заказным письмом.
Оформлять субсидии рекомендуется до оплаты квитанции.
После одобрения заявки денежные средства будут выплачивать россиянам на карту или наличными до 10 число каждого месяца на протяжении полугода. По истечении этого срока можно повторно обратиться за назначением льготы.
Для оформления субсидии ЖКХ в 2024 году потребуется:
При этом совершеннолетнему человеку, прописанному в жилье и неработающему, необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие у него какого-либо дохода. Так, студенты должны предоставить документы из вуза об отсутствии стипендии, школьники трудоспособного возраста — документ об обучении, а неработающие и неучащиеся — документ об отсутствии выплат по безработице, копию трудовой книжки и справку из Центра занятости.