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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Эксперты сравнили индексы роста тарифов на услуги ЖКХ в Черноземье

В Черноземье больше? Максимальный индекс роста тарифов ЖКУ для белгородцев ниже

24 июня 2024, 15:29
Фото: 1MI

Эксперты сравнили индексы роста тарифов на услуги ЖКХ в Черноземье

На брифинге по повышению стоимости тарифа жилищно-коммунальных услуг рассказали о том, на сколько индексируют стоимость услуг в других регионах Черноземья.

В Белгородской области индексируют тарифы жилищно-коммунальных услуг. В общем, плата за семь пунктов услуг может стать на 14% выше. А как у соседей региона из Черноземья?

На брифинге о повышении стоимости тарифов ЖКУ главный редактор Бел.Ру уточнил у спикеров, а на сколько вырастут тарифы в соседних областях.

В Воронежской области стоимость ЖКУ могут индексировать на 14,7%, а в Липецкой области — 14,5%. В Курской области ФАС установили допустимый индекс в 14,4%. Цифры для Тамбовской области эксперты не назвали.

Таким образом, в Белгородской области максимальный индекс составил чуть меньше, чем в большинстве соседних регионов. Насколько реально вырастут тарифы в Черноземье — тема для отдельной публикации в июне.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Курская область#Липецкая область#Тарифы#Черноземье#Жилищно-коммунальные услуги#Воронежская область
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