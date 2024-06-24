В Черноземье больше? Максимальный индекс роста тарифов ЖКУ для белгородцев ниже

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В Белгородской области индексируют тарифы жилищно-коммунальных услуг. В общем, плата за семь пунктов услуг может стать на 14% выше. А как у соседей региона из Черноземья?
На брифинге о повышении стоимости тарифов ЖКУ главный редактор Бел.Ру уточнил у спикеров, а на сколько вырастут тарифы в соседних областях.
В Воронежской области стоимость ЖКУ могут индексировать на 14,7%, а в Липецкой области — 14,5%. В Курской области ФАС установили допустимый индекс в 14,4%. Цифры для Тамбовской области эксперты не назвали.
Таким образом, в Белгородской области максимальный индекс составил чуть меньше, чем в большинстве соседних регионов. Насколько реально вырастут тарифы в Черноземье — тема для отдельной публикации в июне.