Стоимость тарифов ЖКУ могут увеличить до 14% в Белгородской области с 1 июля

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В Белгородской области решили поднять тарифы на коммунальные услуги.
Наталья Косилова, начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, рассказала, что в регионе полтора года не повышались тарифы.
В ноябре 2023 года опубликовали постановление правительства РФ, согласно которому средний индекс в Белгородской области поднимается с января по 30 июня на 0%, а с 1 июля по 31 декабря — на 11%.
Отклонения платы по коммунальным услугам между муниципалитетами не будет больше 3%. А максимальный индекс повышения стоимости тарифов по Белгородской области — 14%. Коснётся это семи коммунальных услуг.
Тарифы на отдельные пункты могут и уменьшиться, и увеличиться, но средний рост не превысит 14%.
На сегодняшний день изменения приняты по всем тарифам, кроме газа. Цену обсудят на коллегии 26 июня.