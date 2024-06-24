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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

Стоимость тарифов ЖКУ могут увеличить до 14% в Белгородской области с 1 июля

Стоимость тарифов ЖКУ могут увеличить до 14% в Белгородской области с 1 июля

24 июня 2024, 13:17
Фото: 1MI
С 1 июля 2024 года стоимость коммунальных услуг вырастет. Индексация не превысит 14%, рассказала на брифинге по ценам на ЖКУ Наталья Косилова, начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

В Белгородской области решили поднять тарифы на коммунальные услуги.

Наталья Косилова, начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, рассказала, что в регионе полтора года не повышались тарифы.

В ноябре 2023 года опубликовали постановление правительства РФ, согласно которому средний индекс в Белгородской области поднимается с января по 30 июня на 0%, а с 1 июля по 31 декабря — на 11%.

Отклонения платы по коммунальным услугам между муниципалитетами не будет больше 3%. А максимальный индекс повышения стоимости тарифов по Белгородской области — 14%. Коснётся это семи коммунальных услуг.

Тарифы на отдельные пункты могут и уменьшиться, и увеличиться, но средний рост не превысит 14%.

На сегодняшний день изменения приняты по всем тарифам, кроме газа. Цену обсудят на коллегии 26 июня.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Газ#Тарифы#Коммунальные услуги#Постановление#Индекс#Цены#Правительство РФ#Муниципалитеты
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