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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

ВСУ атаковали дронами два населённых пункта в Белгородской области

Мирный житель ранен после атаки дрона-камикадзе в белгородском приграничье

27 июня 2024, 13:22
Фото: 1MI

ВСУ атаковали дронами два населённых пункта в Белгородской области

Под ударом оказались Грайворон и борисовский посёлок Берёзовка. Раненого собираются перевезти в Белгород для дальнейшего лечения. Разрушения после атак есть в частном доме и коммерческом объекте, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали беспилотниками Грайворон, а также Берёзовку в Борисовском районе. Ранен мирный житель, есть разрушения.

В Грайвороне в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. У него осколочные ранения плеча и предплечья. В больницу пострадавшего доставили бойцы самообороны. На дальнейшее лечение мужчину переведут в белгородскую больницу.

Второй беспилотник в Грайвороне взорвался на проезжей части. В результате выбиты окна в коммерческом здании.

В Берёзовке после атаки БПЛА повреждена кровля частного дома.

Напомним, что под ударом БПЛА сегодня был и Шебекинский горокруг. В Шебекино задело ЛЭП, из-за чего некоторые местные жители временно оставались без света. В Шамино в результате атаки повреждён грузовик.

После атаки БПЛА некоторые жители белгородского Шебекино на время остались без света
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Грайворон#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Берёзовка
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