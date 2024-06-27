Мирный житель ранен после атаки дрона-камикадзе в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
ВСУ атаковали беспилотниками Грайворон, а также Берёзовку в Борисовском районе. Ранен мирный житель, есть разрушения.
В Грайвороне в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. У него осколочные ранения плеча и предплечья. В больницу пострадавшего доставили бойцы самообороны. На дальнейшее лечение мужчину переведут в белгородскую больницу.
Второй беспилотник в Грайвороне взорвался на проезжей части. В результате выбиты окна в коммерческом здании.
В Берёзовке после атаки БПЛА повреждена кровля частного дома.
Напомним, что под ударом БПЛА сегодня был и Шебекинский горокруг. В Шебекино задело ЛЭП, из-за чего некоторые местные жители временно оставались без света. В Шамино в результате атаки повреждён грузовик.