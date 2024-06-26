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Published Сегодня, 19:37

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Белгородца ранило осколками после взрыва украинского беспилотника

Белгородца ранило осколками после взрыва украинского беспилотника

26 июня 2024, 19:37
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 26 июня ВСУ снова атаковали населённые пункты в Шебекинском округе с помощью БПЛА. Один человек пострадал, сообщил Вячеслав Гладков.

Украинские беспилотники атаковали Новую Таволжанку и Муром. В первом случае после взрыва дрона-камикадзе пострадал мужчина. У него осколочные ранения туловища, рук и ног. Но, судя по всему, всё обошлось — раненому оказали помощь в районной больнице и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Осколками посекло фасад частного дома и одну из построек во дворе.

В селе Муром взорвались три беспилотника. Первый — FPV-дрон — атаковал коммерческий объект. Осколками посекло фасад. Ещё один БПЛА повредил объект связи. А третий — взорвался радом с частным домом — выбило окна, посекло фасад, порвало электропровода.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Новая таволжанка#Муром#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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