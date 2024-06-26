Белгородца ранило осколками после взрыва украинского беспилотника

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
Украинские беспилотники атаковали Новую Таволжанку и Муром. В первом случае после взрыва дрона-камикадзе пострадал мужчина. У него осколочные ранения туловища, рук и ног. Но, судя по всему, всё обошлось — раненому оказали помощь в районной больнице и отпустили домой на амбулаторное лечение.
Осколками посекло фасад частного дома и одну из построек во дворе.
В селе Муром взорвались три беспилотника. Первый — FPV-дрон — атаковал коммерческий объект. Осколками посекло фасад. Ещё один БПЛА повредил объект связи. А третий — взорвался радом с частным домом — выбило окна, посекло фасад, порвало электропровода.