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Posted Вчера, 18:26

Published Вчера, 18:26

Modified Вчера, 18:28

Updated Вчера, 18:28

«Фонарь»: новым сенатором от Белгородской области станет Тарас Хтей

«Фонарь»: новым сенатором от Белгородской области станет Тарас Хтей

22 июня 2024, 18:26
Фото: страница Тараса Хтея в ВК
По данным издания место Евгения Савченко в Совете Федерации займёт олимпийский чемпион и депутат областной думы.

Тарас Хтей станет новым сенатором верхней палаты парламента России от Белгородской области, сообщает «Фонарь» со ссылкой на собственные источники.

Место освободилось после ухода в отставку Евгения Савченко, который был сенатором с осени 2020 года, а недавно по собственному желанию сложил полномочия. В 2023 году вместо Николая Рыжкова сенаторское место заняла бывший главный врач областной клинической больницы Жанна Чефранова.

Тарас Хтей — член «Единой России», депутат областной думы по второму избирательному округу, президент федерации волейбола Белгородской области. В мае ему исполнилось 42 года.

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#Евгений Грицков#Общество#Евгений Савченко#Совет Федерации#Николай рыжков#Жанна чефранова#Тарас Хтей#Сенатор от Белгородской области#Верхняя палата парламента
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