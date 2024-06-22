«Фонарь»: новым сенатором от Белгородской области станет Тарас Хтей

Место освободилось после ухода в отставку Евгения Савченко, который был сенатором с осени 2020 года, а недавно по собственному желанию сложил полномочия. В 2023 году вместо Николая Рыжкова сенаторское место заняла бывший главный врач областной клинической больницы Жанна Чефранова.