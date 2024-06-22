«Фонарь»: новым сенатором от Белгородской области станет Тарас Хтей

Posted Вчера, 18:26
Published Вчера, 18:26
Modified Вчера, 18:28
Updated Вчера, 18:28
Тарас Хтей станет новым сенатором верхней палаты парламента России от Белгородской области, сообщает «Фонарь» со ссылкой на собственные источники.
Место освободилось после ухода в отставку Евгения Савченко, который был сенатором с осени 2020 года, а недавно по собственному желанию сложил полномочия. В 2023 году вместо Николая Рыжкова сенаторское место заняла бывший главный врач областной клинической больницы Жанна Чефранова.
Тарас Хтей — член «Единой России», депутат областной думы по второму избирательному округу, президент федерации волейбола Белгородской области. В мае ему исполнилось 42 года.