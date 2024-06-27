Пострадали дома и коммерческий объект: Белгородскую область опять атаковали ВСУ

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
По данным губернатора, 27 июня ещё три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Предварительно, во всех случаях обошлось без последствий.
Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. В результате прямого прилёта боеприпаса на территории одного частного дома повреждена надворная постройка, в жилом доме повреждены кровля, остекление и фасад.
Дрон-камикадзе атаковал и частный дом в селе Новопетровка Валуйского округа. В доме пробита кровля, одна из стен сильно повреждена. Также на территории дома посечена хозпостройка.
Ещё один беспилотник атаковал Грайворон. В результате его детонации повреждено остекление коммерческого объекта, также выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.