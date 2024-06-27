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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области

Пострадали дома и коммерческий объект: Белгородскую область опять атаковали ВСУ

27 июня 2024, 18:07
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали три населённых пункта Белгородской области

О произошедшем сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что никто не пострадал. Но есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

По данным губернатора, 27 июня ещё три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Предварительно, во всех случаях обошлось без последствий.

Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. В результате прямого прилёта боеприпаса на территории одного частного дома повреждена надворная постройка, в жилом доме повреждены кровля, остекление и фасад.

Дрон-камикадзе атаковал и частный дом в селе Новопетровка Валуйского округа. В доме пробита кровля, одна из стен сильно повреждена. Также на территории дома посечена хозпостройка.

Ещё один беспилотник атаковал Грайворон. В результате его детонации повреждено остекление коммерческого объекта, также выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

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