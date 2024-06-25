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Цех Dr. Bakers в Белгороде попал под атаку беспилотников: есть пострадавшая

Цех Dr. Bakers в Белгороде попал под атаку беспилотников: есть пострадавшая

25 июня 2024, 07:37
Фото: bel.ru
Производство в Белгороде попало под ночную атаку беспилотников. По данным Бел.Ру, есть пострадавшая, она в реанимации. В пресс-службе компании информацию об инциденте подтвердили.
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Обстрел

Производство ингредиентов для выпечки Dr. Bakers в Белгороде на улице Сумской попало под обстрел. По данным читателей Бел.Ру, завод пострадал после атаки беспилотника после полуночи.

Из-под завалов достали мастера цеха. У женщины серьёзные травмы, сейчас она в реанимации, сообщает собеседник Бел.Ру.

Журналисты Бел.Ру связались с компанией. Нам сообщили, что о ЧП знают, но подробности разглашать на данный не могут.

«Мы знаем о ситуации, пристально мониторим её. Мы держим её под контролем», — сообщили журналистам Бел.Ру в Dr. Bakers.

Напомним, что в ночь с 24 по 25 июня Белгород и область попали под атаки беспилотников. За ночь пострадало четыре человека. А за сутки — 15.

Фото: bel.ru
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