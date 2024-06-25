Цех Dr. Bakers в Белгороде попал под атаку беспилотников: есть пострадавшая

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Производство ингредиентов для выпечки Dr. Bakers в Белгороде на улице Сумской попало под обстрел. По данным читателей Бел.Ру, завод пострадал после атаки беспилотника после полуночи.
Из-под завалов достали мастера цеха. У женщины серьёзные травмы, сейчас она в реанимации, сообщает собеседник Бел.Ру.
Журналисты Бел.Ру связались с компанией. Нам сообщили, что о ЧП знают, но подробности разглашать на данный не могут.
«Мы знаем о ситуации, пристально мониторим её. Мы держим её под контролем», — сообщили журналистам Бел.Ру в Dr. Bakers.
Напомним, что в ночь с 24 по 25 июня Белгород и область попали под атаки беспилотников. За ночь пострадало четыре человека. А за сутки — 15.