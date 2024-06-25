Массированную атаку БПЛА ночью пережил не только Белгород: в Строителе двое раненых

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:53
ВСУ атаковали минувшей ночью Яковлевский горокруг. По территории ударили шестью беспилотниками. Есть раненые и разрушения.
Пострадали два человека — мужчина и женщина. Первого ранило в плечо, вторую — в ногу и руку.
В Строителе в одной из квартир МКД полностью разрушен балкон. В двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждено балконное остекление на нескольких этажах.
В Быковке разрушения есть в двух домах, повреждены два авто.