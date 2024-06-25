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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Разрушения после атаки БПЛА в Яковлевском горокруге

Массированную атаку БПЛА ночью пережил не только Белгород: в Строителе двое раненых

25 июня 2024, 04:50
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после атаки БПЛА в Яковлевском горокруге

Два человека ранены в результате атаки БПЛА на белгородский Строитель

Горокруг атаковали шестью беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранены мужчина и женщина. В одном из МКД полностью разрушен балкон, повреждено остекление на нескольких этажах. Также последствия обнаружены в Быковке.
Сюжет
СВО

ВСУ атаковали минувшей ночью Яковлевский горокруг. По территории ударили шестью беспилотниками. Есть раненые и разрушения.

Пострадали два человека — мужчина и женщина. Первого ранило в плечо, вторую — в ногу и руку.

В Строителе в одной из квартир МКД полностью разрушен балкон. В двух многоквартирных домах выбиты окна, повреждено балконное остекление на нескольких этажах.

В Быковке разрушения есть в двух домах, повреждены два авто.

Всего же за ночь в результате атаки БПЛА и обстрела пострадали четверо мирных жителей. Помимо Строителя, мужчина и женщина ранены в Белгороде.

Разрушения после атаки БПЛА в Яковлевском горокругеРазрушения после атаки БПЛА в Яковлевском горокруге
Разрушения после атаки БПЛА в Яковлевском горокругеРазрушения после атаки БПЛА в Яковлевском горокруге
Разрушения после атаки БПЛА в Яковлевском горокругеРазрушения после атаки БПЛА в Яковлевском горокруге
Разрушения после атаки БПЛА в Яковлевском горокруге
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Женщина ранена во время массированной атаки БПЛА на Белгород и район
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