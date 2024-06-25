Женщина ранена во время массированной атаки БПЛА на Белгород и район

Posted Вчера, 22:13
Published Вчера, 22:13
Modified Вчера, 22:16
Updated Вчера, 22:16
Во время массированной атаки украинских БПЛА на Белгород и Белгородский район пострадал один человек. Женщина получила черепно-мозговую травму и перелом правой руки. Её доставляют на лечение в горбольницу №2.
В Белгороде повреждения получили четыре квартиры в четырёх многоквартирных домах. Фасад и кровля пострадали в одном из частных домов. Повреждены фасады двух коммерческих объектов, осколками посекло четыре машины. Также есть повреждение газопровода.
В посёлке Северный Белгородского района БПЛА также влетел в многоквартирный дом. Окна выбило в трёх квартирах.
Данные о последствиях атаки будут уточняться.