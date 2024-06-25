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Posted Вчера, 22:13

Published Вчера, 22:13

Modified Вчера, 22:16

Updated Вчера, 22:16

Женщина ранена во время массированной атаки БПЛА на Белгород и район

Женщина ранена во время массированной атаки БПЛА на Белгород и район

24 июня 2024, 22:13
Фото: Изображение Midjourney
Пострадавшую доставляют в горбольницу Белгорода. В городе повреждения получили четыре многоквартирных дома, сообщил Вячеслав Гладков.

Во время массированной атаки украинских БПЛА на Белгород и Белгородский район пострадал один человек. Женщина получила черепно-мозговую травму и перелом правой руки. Её доставляют на лечение в горбольницу №2.

В Белгороде повреждения получили четыре квартиры в четырёх многоквартирных домах. Фасад и кровля пострадали в одном из частных домов. Повреждены фасады двух коммерческих объектов, осколками посекло четыре машины. Также есть повреждение газопровода.

В посёлке Северный Белгородского района БПЛА также влетел в многоквартирный дом. Окна выбило в трёх квартирах.

Данные о последствиях атаки будут уточняться.


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Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
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