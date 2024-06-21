Белгородский хирург, подвергая себя опасности, извлёк из тела бойца осколок дрона

Кроме того, сохранялась угроза взрыва: один из осколков мог оказать взрывным устройством. Несмотря на отсутствие бронежилетов и сапёров, ждать врачи не могли — хирург с позывным Кастет попросил остальных врачей выйти из операционной, чтобы не подвергать их опасности, и уже через пару минут извлёк подозрительный предмет, который оказался аккумулятором FPV-дрона.