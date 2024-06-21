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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В Белгороде из тела раненого бойца достали осколок БПЛА

Белгородский хирург, подвергая себя опасности, извлёк из тела бойца осколок дрона

21 июня 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде из тела раненого бойца достали осколок БПЛА

Военный хирург с позывным Кастет, работающий в белгородском госпитале, извлёк из тела российского бойца осколок украинского беспилотника. Подробности произошедшего рассказали журналисты ИА «Регнум».

У раненого при атаке дрона солдата были повреждены голова, грудь, живот, ноги и руки. Ему потребовалась срочная операция, поскольку один из осколков застрял глубоко в мягких тканях, что не давало остановить кровотечение.

Кроме того, сохранялась угроза взрыва: один из осколков мог оказать взрывным устройством. Несмотря на отсутствие бронежилетов и сапёров, ждать врачи не могли — хирург с позывным Кастет попросил остальных врачей выйти из операционной, чтобы не подвергать их опасности, и уже через пару минут извлёк подозрительный предмет, который оказался аккумулятором FPV-дрона.

После этого оставшиеся врачи вернулись и продолжили операцию. Бойца удалось спасти.

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