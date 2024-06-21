Белгородский хирург, подвергая себя опасности, извлёк из тела бойца осколок дрона

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
У раненого при атаке дрона солдата были повреждены голова, грудь, живот, ноги и руки. Ему потребовалась срочная операция, поскольку один из осколков застрял глубоко в мягких тканях, что не давало остановить кровотечение.
Кроме того, сохранялась угроза взрыва: один из осколков мог оказать взрывным устройством. Несмотря на отсутствие бронежилетов и сапёров, ждать врачи не могли — хирург с позывным Кастет попросил остальных врачей выйти из операционной, чтобы не подвергать их опасности, и уже через пару минут извлёк подозрительный предмет, который оказался аккумулятором FPV-дрона.
После этого оставшиеся врачи вернулись и продолжили операцию. Бойца удалось спасти.