В Шебекино Белгородской области часть жителей остались без света из-за обстрела

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Окраина Шебекино попала под обстрел вооружённых сил Украины, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки часть города осталась без электроэнергии.
Пострадавших из-за атаки ВСУ нет. Осколками снаряда повреждён автомобиль. Обстрел задел и линию электропередачи. Без света временно остаётся часть города.
Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.
Напомним, что за сутки в Белгородской области из-за обстрелов пострадало четверо человек.