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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:18

В Шебекино Белгородской области часть жителей остались без света из-за обстрела

В Шебекино Белгородской области часть жителей остались без света из-за обстрела

18 июня 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney
Город Шебекино Белгородской области вновь попал под обстрел. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, сообщил губернатор. Повреждения получили линии электропередач. Часть города остаётся без света.

Окраина Шебекино попала под обстрел вооружённых сил Украины, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки часть города осталась без электроэнергии.

Пострадавших из-за атаки ВСУ нет. Осколками снаряда повреждён автомобиль. Обстрел задел и линию электропередачи. Без света временно остаётся часть города.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

Напомним, что за сутки в Белгородской области из-за обстрелов пострадало четверо человек.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Электроэнергия#Шебекино#Губернатор#Обстрел#ВСУ#Министерство обороны РФ
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