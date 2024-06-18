bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Шесть районов Белгородской области оказались под ударом ВСУ

Ранены четверо, есть разрушения: последствия атак ВСУ по белгородскому приграничью

18 июня 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney

Шесть районов Белгородской области оказались под ударом ВСУ

За сутки от обстрелов ВСУ пострадали дома местных жителей, автомобили и надворные постройки. Есть раненые. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

17 июня ВСУ атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Есть раненые и разрушения.

В Белгородском районе под ударом оказались пять населённых пунктов. ВСУ выпустили девять боеприпасов и БПЛА. Различные разрушения зафиксировали в одной многоэтажке, четырёх частных домах, двух авто и одной надворной постройке.

29 боеприпасов и один БПЛА ВСУ выпустили по селу Берёзовка и хутору Лозовая Рудка в Борисовском районе. Повреждён фасад соцобъекта.

Над селом Логачёвка Валуйского горокруга с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство. Раненых и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге под атаку попали восемь населённых пунктов. ВСУ выпустили по территории 21 БПЛА и 63 боеприпаса. Повреждены четыре частных дома, четыре квартиры, четыре машины и две надворные постройки. Кроме того, задело соцобъект, административное здание и линию электропередачи.

В селе Гора-Подол пострадали три мирных жителя. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё одна мирная жительница ранена ночью во время атаки беспилотника. У женщины множественные осколочные ранения.

Два населённых пункта в Краснояружском районе оказались под атакой беспилотников. Обошлось без последствий.

23 боеприпаса и 10 дронов-камикадзе ВСУ выпустили по Шебекинскому горокругу. Под ударом оказались восемь населённых пунктов. Во время одной из атак сгорел автомобиль.

Трое мирных жителей пострадали от обстрела в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое мирных жителей пострадали от обстрела в Белгородской областиНа частный дом в белгородском селе сбросили взрывное устройство: ранена женщинаСтал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Борисовский район#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь
Бывший ректор БелИРО стал новым главой управления образования в Белгороде
Сегодня, 11:36
Белгородские исследователи заявили об опасной находке в куриных субпродуктах
Сегодня, 11:07
Дважды пытавшемуся прорваться на Украину через Белгород студенту вынесли приговор
Сегодня, 11:17
Свой среди чужих: как образовался «суржик» — слобожанский язык
Сегодня, 11:45
«Мы не виноваты, что из-за обстрелов меньше ездим»: белгородцы — о стоимости проезда
Сегодня, 08:17
Два белгородских села оказались под ударом беспилотников, есть разрушения
Сегодня, 10:23