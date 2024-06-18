Ранены четверо, есть разрушения: последствия атак ВСУ по белгородскому приграничью

В Грайворонском горокруге под атаку попали восемь населённых пунктов. ВСУ выпустили по территории 21 БПЛА и 63 боеприпаса. Повреждены четыре частных дома, четыре квартиры, четыре машины и две надворные постройки. Кроме того, задело соцобъект, административное здание и линию электропередачи.