Ранены четверо, есть разрушения: последствия атак ВСУ по белгородскому приграничью

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17 июня ВСУ атаковали шесть приграничных районов Белгородской области. Есть раненые и разрушения.
В Белгородском районе под ударом оказались пять населённых пунктов. ВСУ выпустили девять боеприпасов и БПЛА. Различные разрушения зафиксировали в одной многоэтажке, четырёх частных домах, двух авто и одной надворной постройке.
29 боеприпасов и один БПЛА ВСУ выпустили по селу Берёзовка и хутору Лозовая Рудка в Борисовском районе. Повреждён фасад соцобъекта.
Над селом Логачёвка Валуйского горокруга с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство. Раненых и разрушений нет.
В Грайворонском горокруге под атаку попали восемь населённых пунктов. ВСУ выпустили по территории 21 БПЛА и 63 боеприпаса. Повреждены четыре частных дома, четыре квартиры, четыре машины и две надворные постройки. Кроме того, задело соцобъект, административное здание и линию электропередачи.
В селе Гора-Подол пострадали три мирных жителя. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё одна мирная жительница ранена ночью во время атаки беспилотника. У женщины множественные осколочные ранения.
Два населённых пункта в Краснояружском районе оказались под атакой беспилотников. Обошлось без последствий.
23 боеприпаса и 10 дронов-камикадзе ВСУ выпустили по Шебекинскому горокругу. Под ударом оказались восемь населённых пунктов. Во время одной из атак сгорел автомобиль.